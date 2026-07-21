Justin Biebers Song "Everything Hallelujah" boomt nach WM

Sein Auftritt bei der Halbzeitshow des WM-Finales am Sonntag hat Justin Bieber (32) zurück in aller Munde gebracht – und das nicht nur wegen der Performance selbst. Sein Song "Everything Hallelujah" aus dem Album "Swag II" verzeichnet seitdem einen regelrechten Streaming-Boom. Laut einem Bericht von Rolling Stone sind die weltweiten Spotify-Streams des Tracks um 240 Prozent gestiegen. Auch bei Google explodieren die Suchanfragen: "Justin Bieber song hallelujah" und "Justin Bieber hallelujah song" sind derzeit die beiden meistgesuchten Begriffe unter seinem Namen auf Google Trends.

"Everything Hallelujah" war ursprünglich bereits im September 2025 erschienen, erlebt jetzt aber offenbar einen neuen Höhenflug, wie Just Jared berichtet. Der Track hatte schon in den vergangenen Monaten Aufmerksamkeit auf sich gezogen und entwickelte sich bis zum Frühjahr zu einem viralen Meme, bei dem viele Nutzer ihre eigenen Versionen der Zeilen teilten. Inhaltlich zeigt sich Justin darin ausgesprochen persönlich: In dem Song besingt er unter anderem seine Liebsten und alltägliche Momente. Zeilen über Hailey, Baby Jack sowie enge Vertraute und simple Routinen wie Zähneputzen machen den Titel zu einer sehr privaten Hymne.

Beim WM-Finale im MetLife Stadium in East Rutherford trat Justin mit einer schlichten Gitarre auf die Bühne – ein Kontrast zum aufwendigen Spektakel des Abends, bei dem auch Stars wie Post Malone (31), Robbie Williams (52) und Nicole Scherzinger (48) auftraten und Hollywoodstar Tom Cruise (64) eine Rede hielt. Während die Gesamtinszenierung des Events im Netz auf heftige Kritik stieß, kam Justins reduzierter Akustikauftritt bei vielen Zuschauern besonders gut an und wurde mehrfach als wohltuender Gegenpol zum glamourösen Treiben des Abends beschrieben.

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Getty Images Auftritt von Justin Bieber bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026