Tot aufgefunden: Fans trauern um Caroline Flacks (†) Bruder

Der Tod von Paul Flack löst bei vielen Menschen große Bestürzung aus. Der Bruder der verstorbenen Moderatorin Caroline Flack (†40) wurde am 21. Juni in seinem Zuhause in Norwich leblos gefunden, sein Tod wurde später im Norfolk and Norwich Hospital bestätigt. Nun rückt auch sein letzter öffentlicher Instagram-Beitrag aus dem Jahr 2020 wieder in den Fokus. Darin wandte sich Paul mit einer emotionalen Botschaft an seine Schwester Caroline, die am 15. Februar 2020 im Alter von 40 Jahren gestorben war. Mit einem Kinderfoto der TV-Moderatorin schrieb er damals: "Dies wird mein letzter Beitrag hier sein. Mögen diejenigen, die es wissen, für alle Ewigkeit Scham empfinden. Ich liebe dich, Caroline x." Unter dem Post sammelten sich nach seinem Tod zahlreiche bewegende Reaktionen von Nutzern.

Obwohl Paul in den sozialen Medien kaum aktiv war, wurde dieser Beitrag von vielen Beileidsbekundungen begleitet. Nach Bekanntwerden seines Todes kommentierten Nutzer unter anderem: "Ruhe in Frieden, Paul, jetzt wieder mit Caroline vereint." Eine weitere Person schrieb: "RIP Paul, mögest du die Ewigkeit mit Caroline verbringen, und ich sende deiner Mutter und deiner Familie enorme Kraft." Auch ein dritter Kommentar fiel besonders emotional aus: "Ich habe keine Worte... Ruhe in Frieden, Paul, und gib deiner Schwester eine riesige Umarmung."

Caroline Flack hatte mit Formaten wie Love Island und The X Factor große Bekanntheit erlangt. Zu ihrer Familie gehören neben Paul auch ihre Zwillingsschwester Jody, genannt Jo, sowie ihre ältere Schwester Elizabeth. Für die Familie ist es erneut ein schwerer Verlust: Paul hinterlässt seine Partnerin und zwei gemeinsame Kinder. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass der 55-Jährige nach dem Fund in seinem Haus noch ins Krankenhaus gebracht worden war. Caroline starb im Jahr 2020, nachdem gegen sie nach einem Vorfall mit ihrem Verlobten Lewis Burton (34) Anklage erhoben worden war.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / carolineflack Caroline Flack mit ihrem Bruder Paul, 2017

Getty Images Caroline Flack, 2019