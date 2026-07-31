Howard Stern gewinnt NDA-Prozess gegen seine Ex-Assistentin

Radiomoderator Howard Stern (72) hat einen wichtigen juristischen Sieg errungen: Ein Richter hat die Klage seiner ehemaligen Assistentin Leslie Kuhn vollständig abgewiesen. Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand eine Verschwiegenheitsvereinbarung, auch bekannt als NDA, aus dem Jahr 2025. Leslie hatte Howard, dessen Frau Beth sowie ihre gemeinsamen Unternehmen verklagt und dabei eine Entschädigung von mindestens 2,5 Millionen Dollar gefordert. Laut einem Bericht von TMZ, dem das Urteil vorliegt, wollte sie außerdem von den Vertraulichkeitsvereinbarungen aus den Jahren 2022 und 2025 befreit werden.

Leslies zentrale Behauptung war, dass Howards Unternehmen möglicherweise ihren dienstlichen E-Mail-Account gehackt und die NDA vom Mai 2025 ohne ihr Wissen elektronisch für sie unterzeichnet habe. Das Gericht bezeichnete diese Theorie jedoch als bloße Behauptung und berief sich dabei auf eine E-Mail, die von Leslies eigenem Account versendet worden war, mit dem Inhalt: "Unterschriebenes NDA im Anhang." Auch ihr Argument, sie habe im Gegenzug für die Unterschrift keinerlei Vorteile erhalten, ließ der Richter nicht gelten. Das Gericht hielt fest, dass sie ihren Job danach noch neun Monate behielt, dabei mehr als 192.000 Dollar verdiente und zusätzlich einen Bonus von 80.000 Dollar erhielt. Howard hatte die Klage als "Abzocke" und "durchsichtigen Schwindel" bezeichnet. Der Richter sprach zwar keine Sanktionen gegen Leslie aus, warnte sie aber davor, künftig weitere haltlose Argumente vorzubringen.

Leslie hatte in ihrer Klage behauptet, Howard hätte sie während ihrer Tätigkeit als Assistentin in deren Anwesen in Southampton, New York, schlecht behandelt. Howard hatte sich bereits zuvor bereit erklärt, die ältere Vereinbarung aus dem Jahr 2022 nicht durchzusetzen. Die NDA aus dem Jahr 2025 hingegen bleibt laut dem Urteil weiterhin in Kraft.

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Michael Loccisano / Getty Howard Stern in New York

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Mireya Acierto / Getty Images Talk-Legende Howard Stern

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Dimitrios Kambouris / Getty Howard Stern in New York