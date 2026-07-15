Howard Stern entlässt Mitarbeiter und reduziert seine Show

Radio-Legende Howard Stern (72) krempelt sein Showformat gehörig um: Wie Page Six berichtet, hat der 72-Jährige rund ein Dutzend Mitarbeiter seines SiriusXM-Programms entlassen. Grund ist ein neues Sendekonzept, das Howard nach seiner Sommerpause umsetzen will. Ab September soll es nur noch eine einzige neue Show pro Woche geben – die restliche Sendezeit wird mit Material aus seinem umfangreichen Archiv gefüllt. Die betroffenen Mitarbeiter erfuhren die Neuigkeit demnach per Zoom-Call und wurden anschließend sofort nach Hause geschickt. Sie sollen Abfindungen erhalten, die sich an ihrer Betriebszugehörigkeit orientieren.

Laut Insidern hat Howard einen Kernstab erfahrener Produzenten behalten, brauche aber schlicht "nicht mehr so viel Content". Die Entwicklung kommt nicht ganz überraschend: Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Moderator einen neuen Dreijahresvertrag mit SiriusXM unterzeichnet, der ihm nach eigenen Worten mehr "Flexibilität" bieten soll. Auf Sendung erklärte er damals: "Ich bin froh, ankündigen zu können, dass ich einen Weg gefunden habe, alles zu haben. Mehr Freizeit und weiter im Radio zu sein." Wie hoch der neue Vertrag dotiert ist, blieb bislang unklar – sein vorheriges Fünfjahresabkommen hatte den stattlichen Wert von 500 Millionen Dollar, umgerechnet rund 440 Millionen Euro.

Dass Stern den neuen Rhythmus genießt, bestätigt auch seine Ehefrau Beth. In der SiriusXM-Show "Andy Cohen Live" schwärmte sie über Howard, der privat ein ganz anderer Mensch sein soll: "Ich denke, sein neuer Zeitplan funktioniert wirklich gut für ihn." Weiter erklärte sie: "Ich glaube, es ist sehr gut für ihn, weiterzumachen. Er macht es immer noch gerne. Er ist dabei, glaube ich, immer noch sehr gut." Außerdem gebe es ihm ein "Ventil", um seine Gedanken zu teilen. Howard begann seine Karriere 1977 im Radio und gilt als Erfinder des sogenannten Shock-Jock-Formats. Im Jahr 2006 wechselte er zum Satellitensender Sirius – ein Wechsel, der damals als Meilenstein der Radiobranche galt.

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Getty Images Howard Stern, ehemaliger "America's Got Talent"-Juror

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Getty Images Howard Stern im November 2015

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Getty Images Howard Stern und Beth Stern bei der North Shore Animal League America Celebration of Rescue in New York, 14. Juni 2024