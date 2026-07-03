Elton John in 2027 mit Hologramm-Show in Las Vegas

Als Hologramm auf der Bühne: Sir Elton John (79) hat einen Vertrag im mehrstelligen Millionenbereich unterzeichnet, der ihm eine Art Unsterblichkeit sichern soll. Der Sänger wird im neuen Hard Rock Hotel in Las Vegas als digitales Hologramm auftreten – und das auf unbegrenzte Zeit. Ab Sommer 2027 sollen Fans den Megastar dort noch jahrzehntelang erleben können. Mit dabei sind Dua Lipa (30) und Kiki Dee, die ebenfalls als Hologramme zu sehen sein werden. Bereits im Herbst dieses Jahres sind Aufnahmen in den Pinewood Studios in Buckinghamshire geplant.

Die Show verspricht laut einer Quelle, die sich gegenüber The Sun äußerte, ein außergewöhnliches Erlebnis zu werden: "Elton, Dua und Kiki werden als Hologramme zu sehen sein. Die Show ist eine Abwandlung von einer traditionellen Residenz und wird als Erlebnis beworben, wo Fans komplett eintauchen können. Es wird phänomenal aussehen." Die Verbindungen zwischen den drei Künstlern haben eine lange Geschichte: Mit Kiki landete Elton 1976 den Charterfolg "Don't Go Breaking My Heart", mit Dua feierte er 2021 einen Nummer-1-Hit mit "Cold Heart".

Das Konzept erinnert an die "Abba Voyage"-Show in London, bei der die Mitglieder von ABBA ab 2022 als digitale Avatare auftreten. Laut Insidern soll Eltons Hologramm-Residenz jedoch technisch deutlich weiterentwickelt sein und die Auftritte noch realer wirken lassen. Elton selbst zog sich 2023 nach einer langen Abschiedstournee aus dem Tourbetrieb zurück. Seitdem steht er nur noch vereinzelt auf der Bühne – auch wegen gesundheitlicher Probleme, darunter nachlassendes Sehvermögen.

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Imago Elton John live in Madrid auf seiner Farewell Yellow Brick Road Tour, 26. Juni 2019

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Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

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Getty Images Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog und Bjorn Ulvaeus, ABBA