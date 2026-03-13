Gesundheits-Update: Elton John hält sich laut Gatte "wacker"

Elton Johns (78) Ehemann David Furnish (63) hat sich im Gespräch mit dem Magazin Variety zum aktuellen Gesundheitszustand des 78-jährigen Musikers geäußert und macht Hoffnung. "Es geht ihm großartig. Er schlägt sich wacker, ist beschäftigt und macht Fortschritte", erklärte der 63-Jährige kurz vor der diesjährigen Oscar-Viewing-Party der AIDS-Stiftung seines Mannes. Nach den zahlreichen körperlichen Rückschlägen der vergangenen Jahre kämpfe Elton weiter und blicke nach vorne. Besonders genieße der Sänger mittlerweile die Zeit zu Hause mit den gemeinsamen Söhnen Zachary und Elijah, die mittlerweile 15 und 13 Jahre alt sind. Der Rückzug von den großen Tournee-Bühnen sei vor allem dieser Entscheidung geschuldet, denn das Familienleben stehe für das Paar an oberster Stelle.

Die gesundheitlichen Probleme des Musikers waren in der Vergangenheit gravierend. Besonders belastend war eine schwere Infektion im Juli 2024, die sich Elton in Südfrankreich zuzog und in deren Folge er die Sehkraft auf seinem rechten Auge fast vollständig verlor. "Ich kann nichts sehen, ich kann nichts lesen, ich kann nichts anschauen", gestand er im November 2024 in einem Fernsehinterview. Auch die Folgen eines schweren Sturzes aus dem Jahr 2021 begleiten ihn bis heute durch intensives Physiotherapie-Training. Bei der Premiere seiner Dokumentation "Never Too Late" scherzte der EGOT-Preisträger humorvoll über seine körperlichen Gebrechen und zählte auf, dass ihm Mandeln, Blinddarm, Prostata sowie beide Knie und die rechte Hüfte fehlen.

Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen wird Elton am kommenden Sonntag, den 15. März, bei der 34. Ausgabe seiner legendären "Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party" erwartet. Moderiert wird das hochkarätige Event von Neil Patrick Harris (52) und dessen Ehemann David Burtka (50). Auf der Gästeliste stehen unter anderem Dua Lipa (30), Donatella Versace (70) und Adam Lambert (44), außerdem wird Newcomerin Lola Young (25) auf der Bühne stehen. David hofft, bei der Veranstaltung mehr als neun Millionen Dollar an Spenden zu sammeln, um den Kampf gegen AIDS weiter voranzutreiben. Elton und David sind seit über 30 Jahren ein Paar, gingen 2005 in Großbritannien eine eingetragene Partnerschaft ein und gaben sich 2014 offiziell das Jawort, nachdem die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in England und Wales gesetzlich ermöglicht worden war.

Getty Images Elton John und David Furnish, Paris Fashion Week 2024

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

Getty Images Musiker Sir Elton John und Eheman David Furnish im Dezember 2005 in Windsor