"Ich bin keine Bank": Elton John erteilt Prinz Harry Abfuhr

Zwischen Prinz Harry (41) und Elton John (79) soll es mächtig krachen. Laut einem Bericht der US-Journalistin Paula Froelich auf der Blogger-Plattform Substack herrscht zwischen den beiden langjährigen Freunden derzeit erheblicher Streit. Auslöser soll eine gescheiterte Datenschutzklage gegen den Medienkonzern Associated Newspapers Limited sein. Harrys Klägergruppe muss nun Verfahrenskosten von insgesamt rund 50 Millionen Pfund – umgerechnet etwa 59 Millionen Euro – stemmen. Kurz bevor Harry zu seiner Reise nach London aufbrach, soll er Elton auf dessen Anwesen in Südfrankreich aufgesucht und den Sänger um finanzielle Hilfe gebeten haben. Die Reaktion des Musikers soll eindeutig gewesen sein. "Ich bin keine Bank", habe er dem Prinzen entgegnet.

Harry habe demnach gleich für zwei Dinge Geld gebraucht: für die anstehenden Prozesskosten und für die Invictus Games in Birmingham, bei denen ihm noch rund 29 Millionen Euro fehlen sollen. Dass er ausgerechnet Elton um Hilfe bat, liegt daran, dass der Sänger ihm einst den Anwalt David Sherborne vermittelt hatte – Harry sehe ihn deshalb in einer gewissen Mitverantwortung. Doch auch Eltons Ärger über Harrys öffentliche Reaktion auf das Urteil soll zur Verstimmung beigetragen haben. Der Royal hatte die Entscheidung des Richters in einer Stellungnahme als "völlige Schönfärberei" bezeichnet. Elton befürchtet nun, dass diese scharfe Kritik den Richter verärgert haben könnte – und damit die endgültigen Kosten weiter in die Höhe treibt.

Harry und Elton verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, die nicht zuletzt durch gemeinsame Erlebnisse und gegenseitige Unterstützung gewachsen ist. Elton stand dem Royal insbesondere nach dem Tod von Prinzessin Diana (†36) nah, die eine enge Freundin des Sängers gewesen war. Auch bei Harrys Hochzeit mit Herzogin Meghan (44) im Jahr 2018 war Elton mit von der Partie und trat dort als Überraschungsgast auf. Die Invictus Games, für die Harry nun Geldgeber sucht, sind ein internationales Sportturnier für kriegsversehrte Soldaten, das der Herzog von Sussex 2014 ins Leben gerufen hat.

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Getty Images Elton John und Prinz Harry, Juli 2018

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Elton John