Callum und Dua Lipas Hochzeit: Elton John sang diesen Song

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben sich ein zweites Mal das Jawort gegeben – und diesmal sorgte niemand Geringerer als Elton John (79) für den ganz großen Gänsehautmoment. In der traumhaften Villa Valguarnera auf Sizilien feierten die Sängerin und der Schauspieler am Samstag ihre luxuriöse Hochzeit mit einer ganzen Riege prominenter Gäste, wie das Magazin People berichtet. Während Dua und Callum ihre Gelübde austauschten, setzte sich Elton an den Flügel und performte live seinen Klassiker "Your Song" für das Brautpaar. Dua und Elton kennen sich schon länger: 2021 haben sie gemeinsam an dem weltweiten Hit-Remix "Cold Heart (PNAU Remix)" gearbeitet.

Musikalisch wurde die Party zur echten Allstar-Show: Neben Elton sorgten Szenegrößen wie Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta (58) und Peggy Gou für die Beats der Nacht. Unter den Gästen tummelten sich große Namen aus dem Mode- und Musikbusiness, darunter Donatella Versace (71), Joe Alwyn (35), Olivia Dean, Charli XCX (33) mit Ehemann George Daniel (36) von The 1975, Tame Impala-Frontmann Kevin Parker mit seiner Frau Sophie Parker sowie Produzentenstar Mark Ronson (50) mit Ehefrau Grace Gummer (40). Duas Schwester Rina Lipa und ihr Vater Dukagjin Lipa waren ebenfalls mit dabei.

Schon am 31. Mai hatten sich Dua und Callum in einer intimen Zeremonie im Old Marylebone Town Hall in London standesamtlich trauen lassen. Im Anschluss feierten die Frischvermählten bei einem ruhigen Abendessen. Auf Instagram hatte Dua nach der London-Hochzeit bereits mehrere Schwarz-Weiß-Fotos des Tages geteilt und sie schlicht mit "31.05.2026 🤍" kommentiert. "Die Zeremonie in London war genau das, was sie sich gewünscht hatten. Sie war intim und bedeutungsvoll, und sie waren von geliebten Menschen umgeben", verriet ein Insider gegenüber People.

Anzeige Anzeige

dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa und Callum Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026