Über 35 Jahre alkoholfrei: Elton John präsentiert Schaumwein

Sir Elton John (79) hat einen eigenen alkoholfreien Schaumwein auf den Markt gebracht: Den "Elton John Zero Blanc de Blancs" entwickelte er gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish (63) und dem Getränkehersteller Benchmark Drinks. Der stilvolle Prickler, der pro Glas lediglich 19 Kalorien enthält, ist nun auch in der Schweiz erhältlich – und kostet dort umgerechnet 21 Euro. Mit dem Produkt will der britische Musiker beweisen, dass glamouröses Feiern ganz ohne Alkohol möglich ist. Gegenüber Blick erklärte er: "Mein Blanc de Blancs und mein neuer Blick aufs Leben passen perfekt zusammen."

Der Schaumwein wird ausschließlich aus Chardonnay-Trauben aus Norditalien hergestellt und überzeugt laut Elton mit Aromen von grünem Apfel und Zitrusblüten. Besonders stolz ist er auf die ungewöhnliche Herstellungsmethode: Statt wie bei vielen alkoholfreien Produkten üblich den Alkohol nachträglich zu entziehen, setzt er bei der Gärung auf spezielle Bakterien anstelle von Hefe. "Beim Entalkoholisieren verliert Wein oft seine Seele", sagte er dazu gegenüber Blick. "Am Ende schmeckt vieles metallisch oder viel zu süß. Warum erst etwas wegnehmen, statt von Anfang an etwas Eigenständiges zu erschaffen?" Elton selbst gilt mutmaßlich als bekanntester Nichttrinker, nachdem er 1990 dem Alkohol komplett den Rücken kehrte. Sein Ehemann und auch Manager David Furnish hat anschließend 2014 dem Alkohol abgeschworen. "Ich besaß einmal eine Champagnerbar in Las Vegas namens 'Fizz', einen Ort, der für Lachen, Musik, Feiern und unvergessliche Momente konzipiert war. Champagner hat die magische Fähigkeit, jeden Anlass zu etwas Besonderem zu machen, und als Elton und ich darüber sprachen, wie sehr wir mittlerweile alkoholfreie Getränke genießen, wollten wir genau diesen Geist der Freude und des Feierns einfangen – ohne Kompromisse. Unser alkoholfreier Blanc de Blancs Elton John Zero tut genau das", so David Furnish im Magazin Falstaff.

Für Elton, der seit über 35 Jahren keinen Alkohol trinkt, ist das Projekt auch eine persönliche Angelegenheit, als er 1990 seinem Suchtverhalten ein Ende setzte. Besonders bei den glamourösen Events seiner Elton John Aids Foundation habe ihm stets ein standesgemäßes Getränk gefehlt, das dem festlichen Rahmen gerecht wird – denn, so der Musiker lachend gegenüber Blick: "Wasser schafft das einfach nicht. Selbst nicht mit Zitrusfrüchten oder Sirup. Uns fehlte dieses Gefühl von Erhabenheit, das nur ein Schaumwein auslösen kann." Sein Jubiläum der Nüchternheit feierte er im Juli 2025 gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Zachary und Elijah sowie zahlreichen Gratulanten aus aller Welt.

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Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

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Getty Images Elton John und David Furnish, Paris Fashion Week 2024

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Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025