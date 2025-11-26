Elton John kämpft weiter gegen völlige Erblindung

Sir Elton John (78) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, mit denen er seit seiner Teil-Erblindung im Juli 2024 konfrontiert ist. Damals verursachte eine schwere Augeninfektion den Verlust der Sehkraft in seinem rechten Auge, während sein linkes Auge nur noch eingeschränkte Sicht ermöglicht. Der legendäre Musiker erklärte gegenüber Variety, dass er seit über einem Jahr nichts sehen, lesen oder anschauen könne. Er beschrieb den Zustand als "verheerend", zeigte sich jedoch hoffnungsvoll: "Ich habe das unglaublichste Leben gehabt, und es gibt Hoffnung. Ich muss nur geduldig sein." Elton betonte, wie wichtig es sei, stark zu bleiben und nicht aufzugeben.

Auf seinem Instagram-Kanal hatte der Sänger im vergangenen Jahr bereits Einblicke in seinen Genesungsprozess gegeben. Dort berichtete er von einer langsamen, aber stetigen Besserung und bedankte sich bei seinem medizinischen Team und seiner Familie, die ihn in dieser Zeit unterstützten. Rückblickend erklärte er, dass der Sommer 2024 ganz im Zeichen der Genesung gestanden habe, als er sich zuhause erholte. Trotz seines gesundheitlichen Rückschlags freut sich der Musiker über kleine Fortschritte in der Heilung seines linken Auges, die ihm etwas Optimismus schenken. Für Irritationen sorgten später inszenierte Krankenhausfotos mit funkelnden Gipsen, die Elton selbst auflöste: Die Bilder waren Promo für "Spinal Tap II: The End Continues". Zusammen mit weiteren Größen wie Sir Paul McCartney (83) und Garth Brooks (63) wird Elton dort als Teil der fiktiven Rockwelt gefeiert.

Privat lebt der Ausnahmekünstler mit seinem Ehemann David Furnish (63) und den beiden Söhnen in seinem Zuhause, wo er weiterhin Unterstützung und Halt findet. David managt hinter den Kulissen den Alltag zwischen Arztterminen und Ruhepausen, die Söhne, die in seinen Dankesworten immer wieder auftauchen, sorgen für Normalität. Der Sänger zieht zudem Kraft aus seinem klaren Credo, das er im Gespräch mit Variety formuliert: "Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, man muss stoisch sein, stark sein und immer wieder versuchen, die Tür einzurennen, um Dinge zu verbessern."

Getty Images Elton John im Oktober 2024

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024