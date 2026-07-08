Nach Abschiedstour: Elton John kündigt Bühnen-Comeback an

Der Ruhestand muss warten: Elton John (79) kehrt auf die Bühne zurück! Der britische Musiker hat angekündigt, seine "Farewell Yellow Brick Road Tour" um zwei weitere Konzerte zu verlängern. Im Oktober wird er gleich zweimal in Mexiko-Stadt auftreten – am 2. und 3. Oktober im Banorte-Stadion. "Ich freue mich, bekanntzugeben, dass ich zwei Abende im Banorte-Stadion am 2. und 3. Oktober auftreten werde. Mexiko-Stadt hat in meinem Herzen immer einen besonderen Platz gehabt", schrieb der Sänger auf Instagram.

Die Zusatzshows sollen nachholen, was die Pandemie einst verhindert hatte. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Elton im Rahmen seiner Abschiedstournee auch Lateinamerika bereist. Doch die pandemiebedingten Absagen machten dem einen Strich durch die Rechnung. "Es hat mich wirklich enttäuscht, dass die Pandemie mich daran gehindert hat, Lateinamerika während meiner Farewell-Tour zu bereisen – das macht diese Rückkehr besonders bedeutsam", erklärte er. "Ich bin begeistert, diesen ganz besonderen Moment nach all den Jahren endlich mit meinen Fans zu teilen", so der Musiker weiter. Die "Farewell Yellow Brick Road Tour" war ursprünglich 2018 mit insgesamt 330 geplanten Auftritten gestartet.

Den offiziellen Abschluss der Tournee hatte Elton 2023 beim Glastonbury Festival gefeiert – einem der emotionalsten Momente seiner Karriere nach mehr als 5.000 Shows. Im vergangenen Jahr sprach er gegenüber Attitude offen darüber, warum er sich damals zur Ruhe setzen wollte: "Meine Jungs und David brauchen mich, und ich brauche sie." Elton ist seit 2014 mit David Furnish (63) verheiratet, mit dem er die beiden Söhne Zachary und Elijah hat. Gegenüber dem Magazin schwärmte er: "Die Kinder haben alles zum Besseren verändert, denn jetzt dreht sich alles um sie. Es geht um ihr Wohlergehen und ihre Zukunft."

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Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

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Getty Images Elton John im Dezember 2024 in New York

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Getty Images Elton John im Oktober 2024