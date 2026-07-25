Elton John soll letzten George-Michael-Song vollenden

Fast zehn Jahre nach dem Tod von George Michael (†53) könnte ein bislang unveröffentlichtes Duett mit Sir Elton John (79) das Licht der Welt erblicken. Andros Georgiou, der Ex-Manager des verstorbenen Sängers, plant eine Dokumentation über seinen einstigen Schützling und möchte diese mit dem gemeinsamen Song "This Kind Of Love" bereichern. Laut OE24 verriet er, dass dafür bereits Aufnahmen existieren – und zwar von beiden Künstlern. Der Clou: George und Elton haben den Track jeweils separat eingesungen, die Spuren wurden jedoch nie zusammengeführt.

Andros' Plan ist es, genau das nun zu ändern. "Ich habe Aufnahmen, auf denen George den Song singt, und solche, auf denen Elton ihn singt; mein Traum ist es also, daraus einen gemeinsamen Titel zu machen", erklärte er OE24. Dafür benötigt er allerdings noch die Zustimmung von dem britischen Sänger und Komponisten. Georgiou zeigt sich dabei optimistisch: "Ich müsste Elton um Erlaubnis bitten, die Gesangsspuren zusammenzuführen. Ich bin sicher, er würde zustimmen, denn er war absolut begeistert von dem Song und ein großer Bewunderer von George." Die Aufnahmen entstanden bereits 1993 und blieben seitdem unter Verschluss. Eine mögliche Veröffentlichung könnte rund um Georges zehnten Todestag am 25. Dezember dieses Jahres erfolgen.

Die Verbindung zwischen George und Elton ging weit über die gemeinsame Arbeit im Studio hinaus. Beide standen bereits 1985 beim legendären Live-Aid-Konzert gemeinsam auf der Bühne, 1991 landeten sie mit "Don’t Let The Sun Go Down On Me" einen Welthit und 1997 traten sie Seite an Seite bei der Beerdigung von Prinzessin Diana (†36) auf. Elton würdigte seinen Freund auch nach dessen Tod immer wieder öffentlich und bezeichnete ihn etwa beim Glastonbury Festival als "einen der fantastischsten Sänger, Songwriter und Künstler Großbritanniens". Für viele Anhänger der beiden Musiker wäre ein neues Duett nicht nur ein Pop-Highlight, sondern auch eine sehr persönliche Erinnerung an die enge Freundschaft der Stars und an Georges musikalisches Erbe.

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The Picture Library/ActionPress George Michael und Elton John 1995

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Getty Images George Michael, Musiker

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RICHARD YOUNG/REX/Shutterstock Elton John und George Michael 1999