"Dankbar": Elton John feiert 36 Jahre ohne Alkohol

Sir Elton John (79) zeigt sich überglücklich: Der Musiker feiert 36 Jahre Nüchternheit und lässt seine Fans auf Instagram an diesem besonderen Moment teilhaben. Auf einem aktuellen Foto sitzt der 79-Jährige gut gelaunt in einem sonnigen Restaurant im Freien, vor sich ein gekühltes Glas seines eigenen alkoholfreien Schaumweins Elton John Zero Blanc de Blancs. Dazu schreibt er: "36 Jahre nüchtern heute. Ich erhebe ein 0-%-Glas auf das Leben. Dankbar für jeden einzelnen Tag", zitiert das Magazin People aus seinem Post. Die Aufnahme teilte er auch in seiner Story – musikalisch untermalt von seinem Hit "I'm Still Standing". An seiner Seite im Business ist wie immer sein Ehemann David Furnish (63).

Den Elton John Zero Blanc de Blancs brachte der Sänger im Januar 2026 gemeinsam mit David auf den Markt. Der Schaumwein mit 0,0 Prozent Alkohol kommt in einer königsblauen Flasche mit Eltons charakteristischem Stern-Logo. "Elton John Zero entstand aus einer einfachen, aber erlesenen Idee, eine Welt zu schaffen, in der jeder Moment des Feierns geteilt werden kann", erklärte er auf seiner offiziellen Website. Dabei liege ihm die Botschaft der Inklusion besonders am Herzen: "Jeder soll ein Glas erheben, den Glanz genießen und gemeinsam feiern können."

Eltons Weg zur Nüchternheit war lang und hart. Gegenüber dem Magazin Variety schilderte er einst, wie weit er sich von der Realität entfernt hatte: "Das Leben, das ich führte – in schönen Häusern, ständig Dinge kaufen – das war kein normales Leben." Körperlich zahlte er einen hohen Preis: "Es gab Zeiten, in denen ich Brustschmerzen hatte oder drei Tage am Stück nicht schlief. Ich hatte Krämpfe und wurde auf dem Boden gefunden", so Elton. Am 29. Juli 1990 – nach dem Tod seines Freundes, des Aids-Aktivisten Ryan White – trat er in eine Klinik in Chicago ein, um sich Hilfe zu suchen. Seine Suchtjahre wurden später im Biopic "Rocketman" mit Taron Egerton verfilmt.

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Instagram / eltonjohn Elton Johns alkoholfreier Schaumwein, Juli 2026

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Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish auf Instagram, Dezember 2024

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Getty Images Elton John im Dezember 2024 in New York