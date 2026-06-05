"Match My Ex"-Stars kaufen Julius und Sabrina Show nicht ab

In der Villa von Match My Ex brodelt es gewaltig: Während Sabrina Wlk mit Julius Tkatschenko verkuppelt ist und die beiden vor den Kameras kräftig anbandeln, werden die übrigen Bewohner immer misstrauischer. Grund dafür sind mehrere Situationen bei einer ausgelassenen Party in der Luxusvilla, die in der aktuellen Folge auf Joyn zu sehen sind. Dort gibt Sabrina dem Neuankömmling Fabrizio Behrens einen heimlichen Kuss und legt ihm mit einem Finger auf ihren Lippen nahe, nichts zu verraten. Doch Mitbewohner Alan Wey bekommt alles mit. Kurz darauf tanzt die Österreicherin ausgelassen mit Fabrizio, Tim Kühnel (29) und Leandro Fünfsinn (26), während Julius vom Rand aus zuschaut und sichtlich eifersüchtig wird: "Ey, ich glaube, ich schieß die ab."

Der Realitystar macht im Gespräch mit Emma Fernlund (25) und später auch mit Calvin Ogara deutlich, wie sehr ihn Sabrinas Verhalten stört. "Zwischen mir und Sabrina wird das schon etwas ernster. Es ist mir wichtig, dass sie sich zumindest ein bisschen zusammenreißt", stellt Julius klar und droht sogar: "Aber wenn sie anfängt, mit anderen Männern intensiv zu tanzen, ist das ein Grund für mich, das Match aufzulösen." Statt das direkte Gespräch zu suchen, spricht Sabrina ihn an: "Bist du eifersüchtig?" Julius weicht zunächst aus, wirft ihr dann aber vor: "So verhält sich keine Frau, die Interesse an einem Mann hat." Sabrina bleibt dagegen gelassen und erinnert ihn daran, dass er auch mit Emma getanzt habe. Als Julius und Sabrina gemeinsam in die X-Suite einziehen dürfen, ist der Ärger plötzlich verflogen. Bei den anderen Kandidaten wächst der Verdacht, dass bei den beiden etwas nicht stimmt.

Vor allem Julius' Ex Anna Iffländer (30) äußert deutlich, dass sie ein schlechtes Gefühl bei der Sache hat: "Ich traue weniger ihr über den Weg, als ihm." Die Blondine ist überzeugt, dass Sabrinas Gefühle nicht ganz eindeutig sind. Kandidatin Rina berichtet in der Gruppe, dass Sabrina kurz vor den innigen Szenen mit Julius noch Interesse an ihrem Ex Fabrizio zeigte. Dieser und Rob Solo beobachten die Situation ebenfalls mit Skepsis. "Ich merke, dass Sabrina ein Spiel spielt", lautet Fabrizios deutliche Einschätzung. Dem stimmt auch Sabrinas Ex Daniel Fischer zu: "Die körperliche Anziehung zwischen Sabrina und Julius kaufe ich denen ab. Aber Sabrina macht gerne vielen Männern schöne Augen, sie tanzt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig." Hinzu kommt, dass Julius noch kurz vor der X-Suite-Verkündung gegenüber Calvin betonte: "Bruder, Sabrina ist Film, Bruder. Ich muss mich entmatchen wieder, Diggah. Ich schwör."

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Fabrizio Behrens und Sabrina Wlk in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"