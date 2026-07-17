Netflix besetzt Jessica Alba für Neuauflage von Kult-Romcom

Jessica Alba (45) wagt das große Romcom-Comeback: Die Schauspielerin hat für die Netflix-Neuauflage der Kultkomödie "30 über Nacht" unterschrieben und stößt damit zum bereits bestätigten Cast um Emily Bader, Logan Lerman (34) und Adeline Rudolph. Wie Deadline berichtet, laufen die Dreharbeiten seit Juni in Los Angeles, Netflix selbst schweigt aber noch zu den Details. Weder die genaue Story der Fortsetzung noch die Rolle, in der Jessica zu sehen sein wird, sind bislang bekannt. Sicher ist nur: Jennifer Garner (54), die im Original mitspielte, ist diesmal als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mit an Bord.

Das Original "30 über Nacht" kam 2004 in die Kinos und erzählte die Geschichte einer 13-Jährigen, die sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich 30 zu sein – und ihren Wunsch plötzlich magisch erfüllt bekommt. Jennifer spielte darin die erwachsene Version der Hauptfigur und stand an der Seite von Mark Ruffalo (58) vor der Kamera. Der Originalfilm spielte weltweit rund 96 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 84 Millionen Euro ein und entwickelte sich dank DVD-Erfolgen und TV-Ausstrahlungen über die Jahre zu einem echten Romcom-Klassiker. Während Netflix die Handlung der Neuauflage noch streng geheim hält, steht immerhin das Team dahinter fest: Brett Haley, der bereits "People We Meet on Vacation" inszenierte, führt Regie nach einem Drehbuch von Hannah Marks, überarbeitet von Flora Greeson.

Für Jessica, die sich kürzlich gemeinsam mit ihrem Partner Danny Ramirez (33) auf dem Red Carpet zeigte, bedeutet die Netflix-Romcom einen kleinen Kurswechsel nach ihrem jüngsten Action-Erfolg: Die Schauspielerin stand gerade erst für den Thriller "Trigger Warning" vor der Kamera, den sie auch produzierte. Der Film startete bei Netflix direkt auf Platz eins in 67 Ländern und wurde den Angaben des Streamingdienstes zufolge mehr als 91 Millionen Mal abgerufen. Parallel treibt die Schauspielerin weiter ihre anderen Projekte voran: Im Drama "Maserati: The Brothers" wird sie mit Hollywood-Größen wie Al Pacino (86) und Anthony Hopkins (88) zu sehen sein, außerdem arbeitet sie an dem Film "The Mark". Die Schauspielerin ist Mutter von drei Kindern und wurde neben ihrer Leinwandkarriere auch als Designerin und Unternehmerin bekannt.

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Getty Images Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba im Urlaub auf Hawaii 2026