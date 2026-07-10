Jessica Alba und Danny Ramirez strahlen auf dem Red Carpet

Jessica Alba (45) und ihr Freund Danny Ramirez (33) haben sich gemeinsam auf dem Red Carpet der Fendi Couture Show gezeigt – und dabei für Aufsehen gesorgt. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen das Paar Hand in Hand bei der Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 von Fendi in der Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Rom. Während die Schauspielerin in einem schwarzen Spitzenkleid mit transparenten Einsätzen glänzte, setzte Danny auf ein blaues Hemd, kombiniert mit schwarzen Hosen. Beide verfolgten die Show in der ersten Reihe – ganz nah am Laufsteg.

Das Paar war jedoch nicht allein: Auch Sarah Jessica Parker (61), Yara Shahidi (26) und Monica Bellucci (61) verfolgten die Couture-Show in der italienischen Hauptstadt. Für Jessica und Danny war der Fashionshow-Besuch ein weiterer Höhepunkt ihrer gemeinsamen Zeit in Italien, denn die beiden verbrachten zuvor bereits mehrere Tage gemeinsam an der Küste. Jessica teilte dabei intime Fotos und Videos ihres Urlaubs mit ihren Followern. Und auch davor war das Paar bereits unterwegs: Wenige Tage zuvor besuchten die beiden in New York City die glamouröse Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden.

Danny ist derzeit übrigens auch beruflich besonders gefragt. Der Schauspieler hat gerade die Dreharbeiten zu einem queeren Liebesfilm abgeschlossen, in dem er an der Seite von Pedro Pascal (51) zu sehen sein wird. Bekannt wurde er einem breiteren Publikum zuletzt durch seine Rolle im Marvel-Film "Captain America: Brave New World". Jessica hingegen ist nicht nur als Schauspielerin aktiv, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich. Die Mutter von drei Kindern gründete einst das Konsumgüterunternehmen The Honest Company.

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ActionPress Danny Ramirez und Jessica Alba treffen zur Fendi Couture Herbst/Winter 2026–2027 in Rom ein

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Getty Images Jessica Alba bei der Fendi Couture Show in Rom, 9. Juli 2026

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danny Ramirez, Juli 2026