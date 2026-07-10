Nanu: Jessica Alba zeigt plötzlich ganz private Liebesbilder

Jessica Alba (45) und ihr Freund Danny Ramirez (33) verbringen gerade traumhafte Urlaubstage in Italien – und die Schauspielerin lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Am 8. Juli postete die dreifache Mama eine ganze Reihe intimer Schnappschüsse, auf denen das Paar sichtlich entspannt wirkt. Als Urlaubsdomizil haben sich die beiden das luxuriöse Hotel Il Pellicano am Tyrrhenischen Meer ausgesucht. Dazu schrieb Jessica schlicht "Ciao, Italy" und markierte das Hotel in direkter Strandlage als Location. Zu sehen sind unter anderem eine Jessica im braunen Bikini und Danny mit freiem Oberkörper in schwarzer Badehose – beim Relaxen am Strand, beim Dinnerdate und beim ausgelassenen Anstoßen auf einem Boot.

Neben den Kuschelmomenten zeigt die Unternehmerin in ihrem Beitrag auch, wie sehr sie und Danny das Dolce Vita feiern. In ihrer Story und im Feed tauchen Fotos von üppigen Pastatellern auf, dazu frische Meeresfrüchte und elegante Dinner-Selfies bei Kerzenschein. In kurzen Clips lassen sich die beiden beim entspannten Loungen am Strand beobachten, bevor sie schließlich auf einem Boot die Seele baumeln lassen. Besonders romantisch: Ein Video, in dem Jessica und der "Top Gun: Maverick"-Darsteller auf dem Deck liegen, ihre Gläser aneinanderstoßen und zufrieden in die Kamera lächeln, während im Hintergrund das Meer glitzert.

Jessica und Danny sind seit etwa einem Jahr zusammen. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Pärchen hatten sie im November 2025 bei der Baby2Baby Gala. Danny ist vor allem durch seine Rolle in "Top Gun: Maverick" bekannt. Jessica, die mit der Gründung ihrer Firma Honest Company auch als Unternehmerin erfolgreich ist, war zuvor viele Jahre mit dem Produzenten Cash Warren (47) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Die Ehe endete 2024 mit der Scheidung, die kürzlich erst besiegelt wurde.

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danny Ramirez, Juli 2026

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Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025

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IMAGO / Future Image Jessica Alba und Cash Warren, 2024

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