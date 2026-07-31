Jessica Albas Tochter Honor überrascht mit neuem Look

Jessica Alba (45) und ihre Tochter Honor Warren zeigen sich derzeit als echtes Style-Duo in Los Angeles: Am Set des geplanten Reboots von "30 über Nacht" wurde die 18-Jährige jetzt mit knalliger neuer Haarfarbe gesichtet, wie Fotos, die dem Magazin "Hello!" vorliegen, zeigen. Statt ihrer sonst braunen Mähne trägt Honor nun einen auffälligen Mix aus Pink und Violett, den sie ganz lässig in einer Half-up-Frisur mit Haarclip stylt. Zu ihrem neuen Look kombinierte sie ein hellblaues Fußballtrikot, eine weite, helle Jeans und weiße Adidas-Sneaker. Feiner Goldschmuck und eine Dior-Shoppingbag vervollständigten das sommerliche Outfit.

Jessica strahlte neben ihrer Tochter in einem braunen Seidentop mit Halterneck und passendem Leder-Midirock. Auch sie überrascht aktuell mit einer frischen Typveränderung: Die Schauspielerin trägt ihre Haare inzwischen deutlich kürzer. Ihren neuen Look hatte sie bereits vor Kurzem in einem Reel auf Instagram gezeigt, in dem Hairstylistin Brittney Conkle ihr die Haare schneidet und färbt. Das Ergebnis ist ein glatter Longbob mit leicht nach innen geföhnten Spitzen und zarten, dunkleren Blond-Highlights, die Jessicas Gesicht einrahmen. Während Mama mit ihrem neuen Blond auf dem Filmset unterwegs ist, wirkt Honors buntes Haar daneben besonders verspielt und jugendlich – beide harmonieren jedoch sichtbar als modisches Mutter-Tochter-Duo. Honor setzte bei ihrem Auftritt außerdem auf ein natürliches Make-up mit frischem Teint und ließ so die farbigen Strähnen noch mehr wirken.

Erst vor wenigen Wochen hatte Honor einen ganz anderen Meilenstein gefeiert: ihren 18. Geburtstag. Auf Instagram widmete Jessica ihrer ältesten Tochter eine lange Liebeserklärung. "Alles Gute zum 18. Geburtstag, meine Honor. Mein süßes Mädchen, mein kluges Mädchen, mein strahlendes Licht", schrieb sie zu gemeinsamen Fotos. Sie erklärte weiter: "Du hast mein Herz geöffnet und mein Verständnis von Liebe erweitert, auf Arten, von denen ich nie wusste, dass sie möglich sind." Honor sei "freundlich und rücksichtsvoll, aber temperamentvoll und witzig" und habe einen "scharfen Humor". Zum Schluss ihrer Botschaft versprach Jessica ihrer Tochter: "Egal, ob du Trost brauchst, eine Umarmung oder Heimweh hast – ich springe in ein Flugzeug, um dich zu sehen – ich bin da. Immer." Honor, die gemeinsam mit ihren jüngeren Geschwistern Haven und Hayes in der Patchwork-Familie von Jessica und Ehemann Cash Warren (47) aufgewachsen ist, wird im Herbst an der Yale University Englisch und Film studieren und beginnt damit einen neuen Lebensabschnitt fernab von Zuhause.

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Tochter Honor bei deren Abschlussfeier

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Long Bob

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Tochter Honor machen ein Selfie