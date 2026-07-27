Jessica Alba begeistert mit einem kürzeren Haarschnitt

Jessica Alba (45) hat sich von ihrer Markenzeichen-Mähne verabschiedet und präsentiert sich mit einem auffälligen neuen Look. Die Schauspielerin tauschte ihre langen, karamellfarbenen Wellen gegen einen glatten Lob ein – und das pünktlich zur Hochsommerzeit. Den Wandel hielt sie in einem Instagram-Reel fest, das sie beim Besuch in einem Friseursalon zeigt, während ihre Stylistin Brittney Conkle die Transformation vornahm. Das Ergebnis: schulterlange, blonde Haare mit sanft nach innen geschwungenen Enden und dezenten dunklen Highlights, die ihr Gesicht wunderbar einrahmen.

Mit ihrem neuen Look setzt Jessica nicht nur ein modisches Statement. Sie trägt ihre Haare so kurz wie seit vier Jahren nicht mehr – und verabschiedet sich damit von ihren zuletzt typischen Beachwaves. Bereits 2022 hatte sie einen blonden Bob gewagt und diesen auf TikTok präsentiert. Zuvor sorgte sie schon 2019 bei der Baby2Baby-Gala mit einem schulterlangen Schnitt für Aufsehen. Doch mit dem jetzigen Lob setzt sie noch mal ein frisches Zeichen. Ganz offensichtlich fühlt sich die Hollywoodschauspielerin mit der Verwandlung wohl: In New York kombinierte sie die neue Frisur zu einem schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt, Spaghettiträgern, freiem Rücken und hohem Beinschlitz, wodurch der kühle Blondton ihrer Haare noch stärker zur Geltung kam.

Dabei hat Jessica eine ganz persönliche Geschichte mit dem Thema kurze Haare. "Ich bin in einer mexikanisch-amerikanischen Familie aufgewachsen und dort ist man wirklich der Meinung, dass Mädchen langes Haar haben sollten", verriet sie dem Magazin Glamour im Jahr 2022. Ihren ersten richtigen Friseurbesuch – abseits von Mamas Küchenschere – absolvierte sie ausgerechnet bei Starstylist Chris McMillan. Dieser ist vor allem dafür bekannt, Jennifer Aniston (57) den ikonischen Rachel-Schnitt aus der Serie Friends verpasst zu haben – einen Look, der die Neunziger prägte wie kaum ein anderer. "Mein Haar reichte damals bis zum Po, und als ich mit dem Rachel-Schnitt nach Hause kam, war das schon ziemlich extrem", erzählte Jessica über dieses unvergessliche Erlebnis. Zuletzt sorgte die Schauspielerin außerdem mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mit Danny Ramirez (33) für Schlagzeilen.

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Long Bob

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Instagram / jessicaalba Schauspielerin Jessica Alba

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ActionPress Danny Ramirez und Jessica Alba treffen zur Fendi Couture Herbst/Winter 2026–2027 in Rom ein