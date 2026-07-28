Jessica Alba erstmals mit Tochter am "30 über Nacht"-Set

Jessica Alba (45) steht derzeit in Los Angeles für das Reboot des Kultfilms "30 über Nacht" vor der Kamera – und bekam dabei jetzt Familienbesuch. Die 18-Jährige Honor überraschte ihre Mutter am Set und fiel dabei sofort ins Auge: mit langen pinken Haaren und einer Tasche von Christian Dior unter dem Arm. Viel Zeit zu zweit gab es für die beiden aber nicht - wie Daily Mail berichtet, war die Schauspielerin am Set vor allem mit ihrem Handy beschäftigt, während ihre Tochter neben ihr stand. Die "Honey"-Darstellerin scheint also bei diesen Dreharbeiten stark eingebunden zu sein.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Netflix-Neuauflage des Klassikers von 2004, mitproduziert von Jennifer Garner (54), die im Original die Hauptrolle verkörperte. Regisseur ist Brett Haley, der zuletzt für die Netflix-Romcom "People We Meet on Vacation" verantwortlich war. Die Dreharbeiten haben bereits im Juni begonnen - unter anderem mit Emily Bader (29), Logan Lerman (34) und Adeline Rudolph. Jessicas Casting wurde Mitte Juli bekannt – die Schauspielerin selbst verkündete die Neuigkeit auf Instagram: "Einer dieser Filme, der wirklich nie altert. Ich bin begeistert, an der Neuinterpretation eines so ikonischen Films mitzuwirken – gemeinsam mit einem unglaublichen Cast und einem großartigen Kreativteam." Hinsichtlich der genauen Story hält sich Netflix jedoch weiterhin bedeckt - Fans können sich daher auf eine echte Überraschung freuen.

Privat hat sich für Jessica in den vergangenen Monaten einiges verändert. Die "Honey"-Darstellerin ist seit 2025 offiziell mit dem jüngeren Schauspieler Danny Ramirez (33) liiert. Zuvor war Jessica lange mit Produzent Cash Warren (47) verheiratet, mit dem sie neben Honor auch Tochter Haven und Sohn Hayes hat. Die beiden gaben jedoch im Januar 2025 ihre Trennung bekannt. In ihrem Statement zur Trennung erklärte Jessica damals: "Ich bin stolz darauf, wie wir uns in den letzten 20 Jahren als Paar und in unserer Ehe weiterentwickelt haben, und nun ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Weiterentwicklung als Einzelpersonen beginnen."

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Instagram / jessicaalba Honor und Jessica Alba posieren

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Tochter Honor bei deren Abschlussfeier

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ActionPress Danny Ramirez und Jessica Alba treffen zur Fendi Couture Herbst/Winter 2026–2027 in Rom ein