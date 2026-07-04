Rita Ora begeistert Fans mit sexy Bikini-Grüßen aus Mykonos

Rita Ora (35) genießt gerade die Sonne auf der griechischen Insel Mykonos – und lässt ihre Fans auf Instagram hautnah dabei sein. Die Sängerin teilte gleich mehrere heiße Urlaubsfotos, auf denen sie sich in bester Verfassung zeigt. Auf einem Bild posiert sie in einem knappen schwarzen Bikini auf allen Vieren auf einem Boot, auf einem anderen entspannt sie sich an Deck. Besonders auffällig: ihr durchtrainierter Bauch, den sie selbstbewusst in die Kamera hält. Außerdem ist sie in einem silbernen Metallic-Bikini zu sehen, der in der mediterranen Sonne glänzt. Dazu schrieb sie offen an ihre Follower: "Brauchte dringend eine Auszeit – Sonne, Bikinis und Musik."

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalte füllte sich schnell mit Komplimenten: "Du siehst wirklich atemberaubend schön aus" und "Du bist die heißteste Frau" sind nur zwei der zahlreichen Nachrichten ihrer Community. Auch prominente Kolleginnen zeigten sich begeistert: Topmodel Candice Swanepoel (37) hinterließ unter dem Post gleich drei Herzaugen-Emojis. Laut Insidern nutzt Rita den Urlaub aber nicht nur zum Entspannen – sie soll nebenbei auch Ideen für ihr viertes Studioalbum sammeln, an dem sie derzeit arbeiten soll.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Rita mit Bikini-Fotos für Aufsehen sorgt. Schon vor vier Monaten heizte sie ihren Fans mit einer kleinen Strand-Offensive ein, damals aus Australien. Auf Instagram posierte sie unter anderem in einem knalligen neongrünen Bikini auf einer Luxusjacht und zeigte dabei erneut ihren trainierten Bauch. Auf anderen Schnappschüssen kombinierte sie einen braunen Triangel-Bikini mit einem Boho-Rock und wagte sich in die Wellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Mykonos-Urlaub, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ritaora Sängerin Rita Ora auf Mykonos, Juli 2026