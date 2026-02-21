Heiß: Rita Ora begeistert in knalligem Bikini in Australien

Rita Ora (35) hat ihren Fans mit ihren neuesten Bildern ordentlich eingeheizt. Die Sängerin genoss vor Kurzem eine Auszeit in Australien und zeigte sich dabei auf ihrem Instagram-Account in bester Strandlaune. In einem knalligen neongrünen Bikini präsentierte die 35-Jährige ihre durchtrainierten Bauchmuskeln und posierte strahlend auf dem Heck einer großen Luxusjacht. Auf einem weiteren Schnappschuss, den Rita am Freitag mit ihren Followern teilte, trug sie einen braunen Triangel-Bikini mit einem lässigen Boho-Rock. Die Musikerin schien die Sonne sichtlich zu genießen und wagte sich mutig in die Wellen des Ozeans.

Doch auch abseits glamouröser Urlaubsfotos gibt Rita Einblicke in ihr Leben. Gegenüber der Zeitung The Sun sprach sie offen über ihre Rolle als Stiefmutter der beiden Töchter ihres Ehemannes Taika Waititi (50), Te Kāinga o te Hinekāhu (13) und Matewa Kiritapu (9). "Es ist wirklich einfach. Wir stehen auf, wir trainieren zusammen, während die Kinder auf den Laufbändern rennen, es ist eine Familienangelegenheit", erzählte sie. Die Erfahrung sei für sie "ein echter Augenöffner" gewesen und habe ihr gezeigt, dass es manchmal mehr im Leben gibt, als das, was einem in dem Moment wichtig erscheint.

Rita und Taika hatten sich im März 2021 als Paar zusammengetan, nachdem sie bereits fünf Jahre lang eng befreundet waren. Im August 2022 gaben sie sich heimlich das Jawort, nachdem Rita die Tradition gebrochen und ihrem Partner einen Heiratsantrag gemacht hatte. Die anschließende Zeremonie in Los Angeles wurde erst ein Jahr später von dem Paar bestätigt. Taika, ein Filmregisseur, war zuvor sieben Jahre lang mit Chelsea Winstanley verheiratet gewesen, von der er sich 2018 trennte. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter.

Getty Images Rita Ora bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills

Instagram / ritaora Rita Ora, Februar 2026

Instagram / ritaora Schauspielerin Rita Ora, Februar 2026