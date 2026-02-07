Vor dem Super Bowl: Rita Ora glitzert im Cheerleader-Kostüm

Rita Ora (35) macht ihren Followern Lust auf Football-Fieber: Auf Instagram zeigte die Sängerin am Mittwoch ein funkelndes Cheerleader-Outfit und kommentierte augenzwinkernd: "Anscheinend gibt es dieses Wochenende ein großes Spiel. Naja, das bin auf jeden Fall ich als Cheerleader." Die Inszenierung kommt pünktlich vor dem Super Bowl, der am Sonntag steigt. Zu sehen ist Rita in einem blauen Glitzerkleid, dazu rote Overknee-Stiefel, silberne Creolen und zwei Pompons in Blau und Silber. In einem kurzen Clip sprintet die Musikerin gut gelaunt auf die Bühne und performt im Cheer-Look.

Auch sportlich ist die Bühne bereitet: Im Finale treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks, während Bad Bunny (31) die Halbzeitshow übernimmt. Die NFL kündigte außerdem an, dass Chris Pratt (46) die Seahawks vor dem Kick-off ins Stadion holt, Jon Bon Jovi die Patriots vorstellt. Austragungsort ist das Levi’s Stadium, wo Football und Popkultur traditionell Hand in Hand gehen – und Ritas Look liefert schon jetzt die passenden Super-Bowl-Vibes. Die Posts der Sängerin fügen sich damit nahtlos in den Countdown zum größten Sport- und Entertainment-Abend des Jahres ein.

Abseits ihrer Bühnen- und Social-Media-Auftritte sorgt auch Ritas Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Seit 2022 ist sie mit Regisseur Taika Waititi (50) verheiratet und Stiefmutter seiner beiden Töchter. In einem Interview gab Rita, die fest an ihre spirituelle Kraft glaubt, kürzlich Einblicke in ihr Leben als Patchwork-Familie. Sie beschrieb den neuen Alltag, einschließlich gemeinsamer Workouts mit den Kindern, als bereichernd: "Es hat mir gezeigt, dass es manchmal Wichtigeres im Leben gibt, als das, was man gerade vor Augen hat." Die beiden lernten sich ursprünglich als Freunde kennen, bevor im Jahr 2021 aus Freundschaft Liebe wurde.

Instagram / ritaora Rita Ora als Cheerleader, Februar 2026

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von Prime Videos "The Terminal List: Dark Wolf" in New York am 4. August 2025

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der "Vogue World: Hollywood 2025" in Los Angeles