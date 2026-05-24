Rita Ora enthüllt: So bleibt die Sängerin bei Kritik cool

Rita Ora (35) kennt das Gefühl, im Netz angefeindet zu werden, nur zu gut. Die Sängerin musste sich über die Jahre hinweg viel Online-Kritik gefallen lassen – sei es wegen ihrer Outfits oder ihrer Beziehungen. Doch die Britin hat mit der Zeit eine entspanntere Haltung gegenüber solchen Anfeindungen entwickelt, vor allem seit ihrer Hochzeit mit dem Filmemacher Taika Waititi (50) im Jahr 2022. Wie das Magazin Mirror berichtet, machte sie jetzt gegenüber der Presse deutlich, dass sie negative Stimmen als Teil ihres Jobs betrachtet: "Es macht einem nur zu schaffen, wenn man seine Welt zu sehr öffnet, während man an Musik arbeitet. Das kann schwierig werden. Aber sobald die Musik draußen ist, gehören Meinungen einfach zum Job dazu, und man akzeptiert, dass jeder anders fühlt."

Genau das gibt Rita auch aufstrebenden Künstlern mit auf den Weg: sich nicht zu sehr von den Meinungen anderer leiten zu lassen. "Ich würde sagen, ein wichtiger Teil ist, sich nicht zu sehr von Meinungen anderer beeinflussen zu lassen. Es ist schwer, weil man natürlich die Zustimmung aller möchte. Das liegt in der Natur des Menschen. Aber zu viele Meinungen einzuholen, kann einen an den eigenen kreativen Instinkten zweifeln lassen. Manchmal muss man es einfach versuchen", so die Sängerin. Außerdem betont sie, wie wichtig es sei, zum eigenen künstlerischen Willen zu stehen: "Kreativität ist etwas ganz Persönliches. Man weiß nie, was funktioniert, weil niemand die Zukunft vorhersagen kann, daher ist es wirklich wichtig, zu dem zu stehen, was man wirklich machen möchte."

Rita war noch sehr jung, als sie ins Rampenlicht trat. Ihre Familie war aus dem Kosovo nach London gezogen, als sie noch ein Baby war. Den ersten großen Erfolg feierte sie 2012 mit gerade einmal 21 Jahren, als sie auf der Single "Hot Right Now" von DJ Fresh zu hören war, die bis auf Platz 1 der Charts kletterte. Heute ist die Musikerin längst weit mehr als nur Sängerin – sie ist auch als Schauspielerin und Fernsehpersönlichkeit bekannt, unter anderem als Jurorin bei "The Masked Singer". "Ich habe mich nie wirklich eingeschränkt. Ich glaube, die Leute kennen mich über Musik, Mode und Fernsehen – ich war immer ziemlich vielseitig in meiner Karriere", sagt Rita, die inzwischen über ein großes Vermögen verfügt, über sich selbst.

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Getty Images Rita Ora bei der King's Trust 50th Anniversary Celebration in der Royal Albert Hall in London

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Getty Images Rita Ora bei der Lagerfeld-Party, Oktober 2025

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Getty Images Rita Ora performt in New York im Brooklyn Bridge Park, Juli 2025