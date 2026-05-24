Rita Ora kann sich an 50. ihres Mannes kaum noch erinnern

Rita Ora (35) hat bei den King's Trust Awards in der Royal Albert Hall in London ein überraschendes Geständnis gemacht: Die Sängerin erinnert sich kaum noch an die 50. Geburtstagsfeier ihres Mannes Taika Waititi (50), die das Paar im vergangenen August auf Ibiza veranstaltete. Dabei war die Gästeliste alles andere als gewöhnlich – Hollywood-Größen wie Matt Damon (55) und Sacha Baron Cohen (54) sowie Supermodel Kate Moss (52) feierten gemeinsam mit dem Ehepaar in einer gemieteten Villa auf der spanischen Insel.

Auf die Frage, wie genau die Party ablief, lacht die Musikerin und erklärt offen: "Oh Gott, ja – es hat viel Spaß gemacht, aber ich will nicht lügen: Ich kann mich an nicht viel erinnern!" Gegenüber dem Mirror schwärmt sie von der ausgelassenen Stimmung in der Villa, die das Paar eigens auf Ibiza angemietet hatte, um den besonderen Tag mit Freunden zu feiern. Zwischen Hollywoodstars, Topmodels, Musik, Drinks und vermutlich jeder Menge guter Laune sei der Abend nach und nach in einen Rausch aus Eindrücken übergegangen. Dass sie sich an viele Details nicht mehr genau erinnern kann, scheint für die Entertainerin eher ein Zeichen dafür zu sein, wie intensiv sie den Moment genossen hat.

Rita und Taika heirateten im Jahr 2022. Die Sängerin hatte dem Regisseur den Heiratsantrag gemacht – und zwar in einer Hotelsuite in Palm Springs, die sie dafür eigens mit Luftballons dekoriert und mit einer Torte ausgestattet hatte. Heute ist sie Stiefmutter von Taikas zwei Kindern aus einer früheren Beziehung.

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Getty Images Rita Ora bei der King's Trust 50th Anniversary Celebration in der Royal Albert Hall in London

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Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei "Vogue World: Hollywood 2025" in Los Angeles

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Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, Met Gala 2024