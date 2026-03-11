Sportprogramm: So bereitet sich Rita Ora auf Menopause vor

Rita Ora (35) arbeitet konsequent an ihrer Gesundheit und bereitet ihren Körper gezielt auf die Menopause vor. Die 35-jährige Sängerin präsentiert sich auf dem aktuellen Cover der britischen Women's Health in durchtrainierter Form und erzählt, dass sie seit ihrem 30. Geburtstag vor fünf Jahren große körperliche Veränderungen an sich bemerkt hat. Diese Erkenntnis führte zu einer kompletten Umstellung ihres Fitnessprogramms. "Ich möchte nicht, dass die Leute denken, es ginge mir nur um mein äußeres Erscheinungsbild, denn manchmal verschwimmt diese Grenze sehr schnell. Es geht darum, wie ich mich fühle", erklärte Rita gegenüber dem Magazin.

Neben intensivem Krafttraining hat sich die Musikerin umfassend über die Wechseljahre informiert, nachdem sie miterlebt hatte, wie ihre Mutter infolge einer Brustkrebsbehandlung verfrüht in die Menopause kam. "Ich versuche, dem zuvorzukommen und mehr darüber zu lernen", so die Sängerin, die hinzufügt: "Ich habe viel von Davina McCall gelernt, als ich mit ihr bei The Masked Singer zusammengearbeitet habe." Auch in Hinblick auf ihre Fruchtbarkeit fühlt sich Rita abgesichert. Sie hat ihre Eizellen bereits zweimal einfrieren lassen – einmal mit 24 und ein weiteres Mal mit 27 Jahren. "Damals hat mir ein Arzt gesagt, dass es eine sehr gute Zeit sei, um die beste Qualität der Eizellen zu bewahren", erzählt sie. "Es war tatsächlich der beste Rat, denn nun, Mitte dreißig, haben viele Freundinnen noch damit zu kämpfen."

Rita ist seit August 2022 mit Filmemacher Taika Waititi (50) verheiratet, nachdem sie entgegen der Tradition selbst den Antrag machte. Die beiden waren zuvor fünf Jahre lang enge Freunde, bevor sie 2021 als Paar zusammenkamen. Die Sängerin ist Stiefmutter von Taikas beiden Töchtern Te Kāinga o te Hinekāhu, 13, und Matewa Kiritapu, neun, und schwärmt von ihrer Rolle: "Ich habe jede Sekunde geliebt – die Mädchen sind einfach ein Traum. Ich glaube, ich hatte großes Glück." Wenn es so weit ist, könnte die Familie noch erweitert werden. Davina ermutige sie immer wieder: "Beeil dich – du schaffst das!"

Getty Images Rita Ora, MTV-EMAs-Moderatorin 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei "Vogue World: Hollywood 2025" in Los Angeles

Getty Images Bei den NTA’s 2025 in London: Davina McCall auf dem roten Teppich

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den Emmy Awards 2024