Gewitter vor Auftritt: Rita Ora büßt teures Equipment ein

Rita Ora (35) erlebte am Wochenende einen echten Schockmoment: Kurz vor ihrem geplanten Auftritt beim Gozo Festival in Spanien wurde ihre Show wegen eines heftigen Gewitters gestrichen. Die Sängerin, die sich bereits fertig gestylt und in der Maske backstage auf ihren Slot vorbereitete, meldete sich in einer Reihe von Instagram-Storys bei ihren Fans und nahm sie live mit durch das Chaos. Rita berichtete, dass die Veranstalter ihr mitgeteilt hätten, in der sogenannten roten Zone zu sein und dass der Blitz eingeschlagen habe. "Es ist verrückt, weil vor ein paar Minuten noch die Sonne schien", schilderte sie die Lage.

Doch damit nicht genug: Weil niemand wegen der Gefahr auf die Bühne durfte, blieb ihre gesamte Ausrüstung schutzlos im Regen stehen – und wurde komplett zerstört. "Meine gesamte Band, meine Monitore, meine Kabel – alles ist völlig durchgebrannt", erklärte Rita in einem weiteren Video. Da nur ihre Ausrüstung beschädigt worden war, konnte das Festival mit anderen Acts weitergehen. Für sie persönlich hieß es aber: Konzert abgesagt. "Es tut mir leid, Gozo, es ist nicht meine Schuld. Ich bin hier backstage, bereit und angezogen und ich liebe euch", wandte sie sich frustriert an ihre Fans und fügte hinzu: "Ich würde auf die Bühne gehen, wenn es nach mir ginge."

Kurz vor dem Konzert hatte sich Rita noch eine Auszeit auf der griechischen Insel Mykonos gegönnt. Auf Instagram zeigte sie sich in einem schwarzen und einem silbernen Bikini auf einer Jacht und schrieb dazu: "Brauchte einen Seelenrefresh – Sonne, Bikinis und Musik." Die Musikerin, die neben ihrer Karriere als Sängerin auch als Jurorin in TV-Formaten wie "The Voice UK" und "The X Factor" tätig ist, gehört zu den bekanntesten britischen Künstlerinnen ihrer Generation.

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Getty Images Rita Ora bei den Elle Women in Hollywood 2025

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Getty Images Rita Ora performt in New York im Brooklyn Bridge Park, Juli 2025

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Instagram / ritaora Rita Ora im Mykonos-Urlaub, Juli 2026