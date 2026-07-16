Rita Ora strahlt bei Premiere mit Ehemann Taika Waititi

Rita Ora (35) und ihr Ehemann Taika Waititi (50) haben gemeinsam den karierten Teppich bei der Premiere von Descendants: Wicked Wonderland gerockt. Kürzlich versammelten sich die beiden im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, um den neuen Disney-Film zu feiern, in dem Rita erneut die Rolle der Queen of Hearts übernimmt. Auf dem Teppich zeigte Taika sich als aufmerksamer Ehemann: Er rückte liebevoll die Schleppe von Ritas Kleid zurecht, damit die Fotos perfekt wurden – und drückte ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange.

Neben Taika war auch Liamani Segura an Ritas Seite, die im fünften Teil der Reihe die Rolle von Pink spielt – der jüngeren Tochter der Queen of Hearts. Im Vergleich zum Vorgänger hat Rita in "Descendants: Wicked Wonderland" einen deutlich größeren Auftritt und ist auch musikalisch stärker vertreten. So ist sie in mehreren Songs des Films zu hören, darunter in einem Duett mit Sängerin und Schauspielerin Brandy (47) mit dem Titel "The Girl I Used to Be". Der Film ist ab dem 16. Juli auf Disney Channel zu sehen, einen Tag später folgt er dann auf Disney+.

Rita und Taika lernten sich 2021 kennen und heirateten im Jahr 2022. Der neuseeländische Regisseur ist vor allem für seine Arbeit bei Marvel bekannt, wo er die "Thor"-Filme inszenierte. Rita wiederum startete ihre Karriere als Musikerin und ist mittlerweile auch als Schauspielerin erfolgreich – die Rolle der Queen of Hearts in der "Descendants"-Reihe ist dabei ein weiterer Schritt in diese Richtung. Zuletzt war das Paar häufiger gemeinsam bei öffentlichen Auftritten zu sehen und zeigte sich dabei stets eng verbunden.

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Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Descendants: Wicked Wonderland" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 14. Juli 2026

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Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Descendants: Wicked Wonderland" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 14. Juli 2026

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Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei "Vogue World: Hollywood 2025" in Los Angeles