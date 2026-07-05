Calvin Kleinen hat aktuell "keinen Bock mehr" auf Reality-TV

Calvin Kleinen (34) zieht einen Schlussstrich unter das klassische Reality-TV – zumindest vorerst. Wie er jetzt im Interview mit RTL verrät, hat der Realitystar aktuell "keinen Bock mehr, mich da zum Clown zu machen" und sagte gleich mehrere Show-Anfragen ab. Statt sich wie früher durch Formate wie Temptation Island, Are You The One – Reality Stars in Love oder #CoupleChallenge zu schlagen, setzt Calvin seine Prioritäten neu: "Ich bin das ja auch nicht mehr so. Irgendwie bin ich ja auch erwachsener geworden." Der Kölner startet an der Seite von Moderatorin Charlotte Engelhardt (47) mit dem neuen RTL+-Format "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" und will sich parallel stärker auf seine Musik konzentrieren.

Im Interview betont Calvin, dass er sich trotz seines TV-Erfolgs nie als großen Star gesehen habe. "Ich habe nichts gemacht, was jetzt irgendwie eine besondere Kunst ist. Ich war in irgendeinem Format, habe da irgendeinen Sche*ß gequatscht und gemacht und bin dadurch bekannt geworden", beschreibt er seinen Aufstieg im Fernsehen. Wichtig sei ihm vor allem geblieben, echt zu sein. Genau diese Authentizität möchte der Entertainer nun an Nachwuchs-Realitystars weitergeben: "Wir sind Reality und da steht der Name real drinnen und nicht gefaked. Erfindet keine Geschichten und bleibt bei euch."

Privat und beruflich setzt Calvin inzwischen auf weniger Drama. Der Musiker erklärt, dass sein persönlicher "Ich hab es geschafft"-Moment nicht im TV, sondern auf der Bühne im Bierkönig lag, wo er vor feierndem Publikum seine Songs performte. Das treibende Gefühl bei Live-Auftritten beschreibt er als "geiler als jede Droge. Es ist der Wahnsinn." Genau dort, in der Musik und jetzt auch in seiner neuen Rolle als Moderator, sieht Calvin die Zukunft für sich. Während er in den vergangenen Jahren vor allem als Kandidat in Realityshows Schlagzeilen machte, steht für ihn heute im Vordergrund, sich weiterzuentwickeln und unnötigen Streit zu vermeiden.

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Imago Calvin Kleinen, Realitystar

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"

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Imago Calvin Kleinen beim Inselfieber am 13.06.2026 an der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen