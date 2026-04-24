Charlotte Würdig verrät erste Details zum Dreh mit Calvin

Eine neue Show, ein gemeinsamer Dreh auf Teneriffa und jede Menge Geheimnisse: Charlotte Würdig (47) und Calvin Kleinen (34) haben zusammen an einem noch namenlosen TV-Format gearbeitet, über das bisher kaum etwas bekannt ist. Im Promiflash-Interview hat Charlotte jetzt zumindest ein bisschen den Schleier gelüftet – und dabei auch ordentlich von ihrem Kollegen geschwärmt. Fans müssen sich aber noch etwas gedulden: "Leider darf ich dazu nichts verraten. Aber es stimmt, wir haben zusammen auf Teneriffa etwas gedreht und ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden", so die Moderatorin.

Während der Name der Show weiterhin unter Verschluss bleibt, zeigte sich Charlotte über Calvin deutlich gesprächiger. Die beiden kennen sich bereits länger und haben schon früher miteinander gearbeitet – das habe die Zusammenarbeit beim Dreh deutlich erleichtert. "Wir hatten auch schon mal zusammengearbeitet, von daher haben wir einen super Draht. Also: super Typ, hat super viel Spaß gemacht", erklärte sie im Gespräch. Besonders eine Eigenschaft des Realitystars habe sie beeindruckt: "Denkt man vielleicht im ersten Moment nicht, aber er ist echt ein Gentleman. Wirklich nicht schlecht." Und einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Männerwelt konnte sich Charlotte dabei nicht verkneifen: "Da können sich einige Männer ein bisschen was von ihm abgucken."

Bereits im Oktober vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass die beiden gemeinsam vor der Kamera standen. RTL hatte auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem Charlotte Calvin auf Teneriffa überraschte und ihm verkündete, ihr Co-Moderator zu sein – den genauen Namen des Formats aber bewusst für sich behielt. Was das Publikum in ein paar Wochen erwartet, bleibt also vorerst offen.

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IMAGO / Panama Pictures / ChristophxHardt, RTL / Julia Feldhagen Collage: Charlotte Würdig und Calvin Kleinen

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RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

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Getty Images Charlotte Würdig, Schauspielerin