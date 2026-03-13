Calvin Kleinen schläft bei Lilo von Kiesenwetter im Bett

Eine Hellseherin und ein Malle-Macho – auf den ersten Blick scheint diese Kombination kaum vorstellbar. Doch seitdem sich Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen (34) 2024 bei Kampf der Realitystars kennenlernten, sind sie nicht mehr voneinander zu trennen. Dass die beiden so schnell so eng werden würden, hätte wohl kaum jemand erwartet: 37 Jahre Altersunterschied, komplett unterschiedliche Lebenswelten und Karrierewege. Und doch telefonieren die beiden inzwischen täglich mehrmals miteinander, treffen sich regelmäßig und unterstützen sich gegenseitig – privat wie beruflich. Lilo selbst hat bereits offen angedeutet, dass sie sich mit Calvin künftig auch gemeinsame TV-Formate vorstellen könnte – Ambitionen, die bei ihren jeweiligen Fangemeinden gut ankommen.

Besonders pikant: Wenn Calvin die Hellseherin in Siegburg besucht, teilen sich die beiden kurzerhand ihr Bett. "Calvin schläft auch immer in meinem Bett, wenn er mich besuchen kommt. Meine Haushaltshilfe hat ihm letztes Mal auf seinen Wunsch sogar eine Tücherbox neben mein Bett gestellt, das war zu viel des Guten", erzählte Lilo gegenüber BILD augenzwinkernd. Romantik steckt dahinter aber keine – das stellt sie unmissverständlich klar. Einen Toyboy brauche sie nicht, und Calvin ordnet sie in eine ganz andere, für sie viel bedeutsamere Kategorie ein: "Er ist wie ein Enkel und ein wahrer Freund in einem für mich." Auch Calvin lässt keinen Zweifel daran, wie viel ihm diese Freundschaft bedeutet. Zum Geburtstag der Siegburgerin schrieb er auf Instagram: "Happy Birthday, liebe Lilo. Schön, dass es dich gibt!" – schlicht formuliert, aber aufrichtig gemeint.

Während ihre Freundschaft mit Calvin die Boulevardpresse beschäftigt, hat Lilo beruflich gerade alle Hände voll zu tun. Mit ihrem neuen Bühnenprojekt "Lilo von Kiesenwetters Bingo Banger" betritt die Hellseherin und Moderatorin einmal mehr ungewohntes Terrain: Im Casino Hohensyburg der Merkur Spielbanken in Dortmund erwartet sie am 14. März rund 2.000 Bingo-Spieler, für die Gewinne von bis zu 500 Euro winken. "Der 'Bingo Banger' ist für alle was und vor allen Dingen auch für junge Menschen und das ist doch auch mal toll", gesteht Lilo. Sie sei sich dabei bewusst, dass ein solches Live-Format Fingerspitzengefühl erfordert. Mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung und einem treuen Publikum im Rücken dürfte die Premiere dennoch ein Selbstläufer werden – und gut möglich, dass Calvin als lautester Fan im Publikum sitzt.

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Instagram / calvinkleinen Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen im März 2025

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RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

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Instagram / calvinkleinen Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen, Realitystars