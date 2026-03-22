Calvin Kleinen blondiert im Leo-Schlüppi: So geht Ballermann

Calvin Kleinen (34) macht sich bereit für den Ballermann – und das auf ungewöhnliche Art und Weise. Der Realitystar, der regelmäßig auf Mallorca die Bühne rockt, will nach dem langen Winter in Deutschland endlich wieder gebräunt aussehen. Gemeinsam mit Polly und Lenni von der Partyband Specktakel begibt sich Calvin deshalb ins Spray-Tan-Studio, um seinem blassen Teint etwas auf die Sprünge zu helfen. Statt in der Sonne zu brutzeln, lässt sich der 34-Jährige, der zuletzt mit seiner vermeintlichen Verbindung zu Laura Müller (25) für Schlagzeilen sorgte, lieber aus der Spraydose bräunen – und zwar nur bekleidet mit einem auffälligen Tiger-Leoparden-Schlüpfer. Die Truppe dokumentierte die lustige Aktion auf Instagram und zeigte sich dabei bestens gelaunt.

Das Ergebnis der Bräunungsaktion kann sich sehen lassen, auch wenn es deutliche Spuren hinterlässt. Der Abdruck von Calvins wildem Schlüpfer ist nach dem Spray-Tan klar zu erkennen. "Ach du Scheiße, du siehst aus wie ein fucking Bodybuilder", kommentiert einer seiner Begleiter das frische Erscheinungsbild. Auch Lenni lässt sich etwas Farbe verpassen, was Marvin Kleinens Bruder, der sich im Rahmen seiner Vorbereitungen sogar seine Haare blondieren ließ, offensichtlich amüsiert: "Junge, Junge, Junge!" Polly vervollständigt schließlich das Trio der frisch gebräunten Sunnyboys. "Das sieht aus wie aus Bronze gegossen", loben sich die Männer gegenseitig für ihren neuen Look.

Calvin, der schon bald eine neue Show gemeinsam mit Charlotte Würdig (47) moderieren soll, ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Reality-Fernsehlandschaft und hat sich als Sänger mittlerweile auch auf Mallorca einen Namen gemacht. Zusammen mit Specktakel tritt er regelmäßig am Ballermann auf und heizt dort dem Partypublikum ein. Die Band und der Realitystar scheinen dabei nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits davon gut miteinander auszukommen – wie die gemeinsame Spray-Tan-Session zeigt. Mit ihrem bronzenen Teint fühlen sich die drei nun bestens gewappnet für ihre nächsten Auftritte auf der Partyinsel.

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In stagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, März 2026

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Instagram / calvinkleinen Calvin und Marvin Kleinen, April 2022

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Getty Images Calvin Kleinen, Februar 2023