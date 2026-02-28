Calvin Kleinen und Laura Müller: Mehr als nur Flirterei?

Laura Müller (25) sorgt derzeit für jede Menge Gesprächsstoff. Unter einem neuen Instagram-Selfie der Ehefrau von Michael Wendler (53) hat sich Realitystar Calvin Kleinen (33) mit einem flirty Kommentar zu Wort gemeldet. "Du bist so hübsch", schrieb er öffentlich unter ihren Post. Anstatt die Avancen des Entertainers mit Distanz zu quittieren, reagierte Laura mit einem Herz-Emoji. Diese öffentliche Interaktion zwischen den beiden blieb natürlich nicht unbemerkt und heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Fans spekulieren seitdem über eine mögliche Annäherung zwischen Laura und Calvin.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Calvin sein Interesse an Laura zeigt. Bereits 2021 widmete der Musiker ihr einen Song mit dem Titel "Laura", was damals ebenfalls für Aufsehen sorgte. Auch wenn aus der damaligen Schwärmerei nichts wurde, scheint Calvin weiterhin an der Influencerin interessiert zu sein. Besonders brisant ist die Situation, weil Michael in der Vergangenheit laut Oe24 durchaus empfindlich reagiert hat, wenn fremde Männer seiner Frau zu nahe kamen. Ob der Schlagersänger über die öffentliche Flirtoffensive von Calvin hinwegsehen kann, bleibt abzuwarten.

Für Calvin kommt die zusätzliche Aufmerksamkeit zur richtigen Zeit. Der Realitystar hat sich in den vergangenen Monaten als Entertainer einen Namen gemacht und ist mittlerweile eine feste Größe im Bierkönig auf Mallorca. Pünktlich zur Saison 2026 veröffentlichte er gemeinsam mit dem Künstler Breitner den neuen Song "Malle Maus". Mit seiner Karriere als Partysänger geht es für ihn derzeit steil bergauf. Michael hingegen hat bei seinem Comeback-Konzert im Megapark Buh-Rufe vom Publikum kassiert.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn, ActionPress / Stefan Gregorowius Collage: Calvin Kleinen und Laura Müller

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2024

Anzeige