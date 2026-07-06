"Party Rock Anthem"-Stimme Lauren Bennett (37) ist gestorben

Die Musikwelt trauert um Lauren Bennett. Die Sängerin, die vor allem durch ihre Beteiligung am LMFAO-Hit "Party Rock Anthem" aus dem Jahr 2011 weltweit bekannt wurde, ist im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Ihre ehemaligen Bandkolleginnen der Girlgroup G.R.L. bestätigten nun den Tod der Britin in einem emotionalen Statement auf Instagram. Die Todesursache wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

In dem Posting wandten sich ihre Bandkolleginnen Emmalyn Estrada, Natasha Slayton, Paula Van Oppen mit bewegenden Worten an ihre Fans: "Mit großer Trauer teilen wir das Ableben unserer geliebten Lauren. Unsere Herzen sind gebrochen, und wir können gar nicht in Worte fassen, wie viel sie uns bedeutet hat. Wir werden die Liebe, das Lachen und die unzähligen Erinnerungen, die sie uns geschenkt hat, für immer in Ehren halten. Ihr wunderschöner Geist hat so viele Leben berührt, und sie wird tief vermisst und für immer geliebt werden. Ruh dich in Frieden aus, liebe Lauren. Du wirst immer in unseren Herzen sein." Lauren hinterlässt eine sechsjährige Tochter namens Harlow, die sie mit dem Tänzer und Schauspieler Kenny Wormald hatte.

G.R.L. wurde von Robyn Antin als eine Art Neuauflage der Pussycat Dolls gegründet und bestand neben Lauren aus Emmalyn, Natasha, Paula und der 2014 verstorbenen Simone Battle (†25). Simone nahm sich damals im Alter von nur 25 Jahren das Leben – ein Schicksalsschlag, der die Band tief traf. 2015 löste sich die Gruppe schließlich auf. Lauren hatte neben ihrer Zeit bei G.R.L. auch eine Solokarriere verfolgt und war mit Songs wie "Vacation" und "Lighthouse" in Erscheinung getreten.

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Imago Lauren Bennett bei den 39th American Music Awards im Nokia Theatre in Los Angeles, 20. November 2011

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Getty Images SkyBlu (Skyler Gordy) und Redfoo (Stefan Kendal Gordy) von LMFAO in New York City, April 2011

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Imago Lauren Bennett auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards 2011 in Belfast