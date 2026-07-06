Künstliches Koma: Ralph Siegel kämpft aktuell um sein Leben

Musikproduzent Ralph Siegel (80) kämpft derzeit in einer Münchner Klinik um sein Leben. Der 80-Jährige wurde wegen einer schweren Lungenentzündung in das Harlachinger Krankenhaus eingeliefert und befindet sich seitdem in einem künstlichen Koma. Seine Ehefrau Laura brachte ihn nach dem plötzlichen medizinischen Notfall so schnell wie möglich aus Spanien zurück nach Deutschland und ist nun permanent an seiner Seite. Das Krankenhaus liegt unweit des gemeinsamen Hauses in Grünwald bei München. Seit Freitag befinden sich Ralph und seine Familie in dieser belastenden Ausnahmesituation, wie unter anderem oe24 berichtet.

Erst im Frühjahr hatte sich der Komponist an der Costa Dorada ein großes Restaurant gekauft – direkt gegenüber seiner Wohnung, rund 120 Kilometer südlich von Barcelona. Das Lokal taufte er "Meson Bahia by Mister Eurovision Ralph Siegel" und ließ für die Speisekarte sogar Weißwürste aus München einfliegen. Laura berichtete damals, dass er dort sehr glücklich sei, und Ralph selbst erklärte noch Ende März: "Gerade geht's mir gut, Gott sei Dank. Es hat sich nicht verschlechtert." Nun hofft sein engstes Umfeld auf eine erneute Genesung.

Ralphs Gesundheit war jedoch schon seit Längerem angegriffen. Er leidet an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die ihm extreme Schmerzen in den Füßen bereitet und sein Gleichgewichtsgefühl beeinträchtigt. Dazu kommt eine Krebsgeschichte, die ihn seit 2007 nicht loslässt: Viermal hat er bisher eine Krebserkrankung überwunden – nach der ersten Prostatakrebs-Diagnose kehrte die Krankheit 2010, 2023 und 2024 mit Metastasen zurück. Trotzdem bewies der Produzent, der 1982 mit Nicole (61) und dem Song "Ein bisschen Frieden" den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann, immer wieder außergewöhnliche Stärke.

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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