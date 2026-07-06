Nach Übernachtungs-Absage: Prinz Harry ist in UK angekommen

Prinz Harry ist in Großbritannien gelandet – und das unter ziemlich chaotischen Umständen. Der 41-Jährige reiste ohne seine Frau Meghan Markle (44) sowie die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) an, die aus Sicherheitsgründen in Kalifornien geblieben sind. Harry ist in dieser Woche unterwegs, um am Freitag in Birmingham an der offiziellen Einjahresveranstaltung für die Invictus Games 2027 teilzunehmen – genau ein Jahr, bevor die Spiele im nächsten Sommer stattfinden werden. Wo der Herzog von Sussex während seines Aufenthalts nun unterkommen wird, ist dabei weiterhin unklar.

Für zusätzliche Verwirrung sorgt das Hin und Her rund um seine ursprünglich geplante Unterkunft im Buckingham Palace. Harrys (41) Sprecher erklärte gegenüber der BBC, dass der Herzog vergangene Woche zunächst damit beschäftigt gewesen sei, alternative Sicherheitsvorkehrungen zu organisieren, nachdem das Royal and VIP Executive Committee (RAVEC) einen Antrag auf staatlich finanzierten Polizeischutz für seine Familie während des London-Aufenthalts abgelehnt hatte. Sobald diese Arrangements standen, habe Harry das Unterkunftsangebot am Wochenende offiziell angenommen. Umso unverständlicher sei es daher, so der Sprecher weiter, dass das Angebot nun wieder zurückgezogen worden sei – und zwar mit einem Gerichtsurteil vom Dienstag im Fall Associated Newspapers Limited als Begründung. "Es ist daher enttäuschend, dass das Angebot nun zurückgezogen wurde", hieß es in dem Statement. Pikant dabei: Der Palast soll von dem Urteil bereits seit dem vergangenen Donnerstag gewusst haben.

Meghan und die beiden Kinder haben Großbritannien seit 2022 nicht mehr besucht – ebenfalls aus Sicherheitsbedenken. Meghan war in der Vergangenheit jedoch regelmäßig bei Invictus-Games-Veranstaltungen dabei, darunter auch beim Einjahres-Countdown-Event 2024 in Kanada. König Charles (77) hatte Harry laut früheren Berichten eine Unterkunft in einer königlichen Residenz angeboten, Harry soll das Angebot jedoch nicht rechtzeitig bestätigt haben – weshalb die Vorbereitungen bereits zurückgenommen worden waren.

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Getty Images Prinz Harry trifft am High Court in London vor dem Prozess gegen Associated Newspapers ein

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026