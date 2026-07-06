Aus Klinik geschleust: Mette-Marit bekam für WM "Ausgang"

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) durfte nach ihrer Lungentransplantation am Rikshospitalet in Oslo für einige Tage nach Hause. Wie das norwegische Magazin Se og Hør berichtet, wurde sie heimlich und unbemerkt aus dem Krankenhaus gebracht, um auf dem Anwesen Skaugum etwas Zeit zu verbringen. Dort konnte sie zusammen mit Kronprinz Haakon (52) ruhige Tage verbringen – gut 19 Tage, nachdem der Palast die dramatische Nachricht von der erfolgreichen Transplantation bekanntgegeben hatte. Dass sie vorübergehend das Krankenhaus verlassen durfte, gilt als wichtiges Zeichen auf dem Weg ihrer Genesung.

Während des Heimaufenthalts war es für das Kronprinzenpaar ungewöhnlich still auf Skaugum. Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Sohn Prinz Sverre Magnus (20) reisten nämlich in die USA, um das historische Fußball-WM-Spiel zwischen Norwegen und Brasilien live im Stadion zu verfolgen. Sohn Marius Borg Høiby (29) hingegen befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft in der Gefängnisanstalt Ila. So bekam das Kronprinzenpaar wertvolle gemeinsame Zeit – eine seltene Gelegenheit nach Wochen voller Sorgen und Unsicherheit. Der Palast hat bereits klargemacht, dass die Rehabilitation nach einer Lungentransplantation ein langer Prozess ist und noch viele Wochen andauern wird.

Auf dem ersten Foto von Mette-Marit nach der Operation ist sie gemeinsam mit Haakon auf einer Couch zu sehen, beide in Fanschals, wie sie das Fußballspiel im Fernsehen verfolgen. Das Bild wurde vom Schloss auf Instagram veröffentlicht und sorgte bei vielen Fans und Beobachtern für Erleichterung. Mette-Marit kämpft seit Jahren gegen eine seltene Lungenkrankheit: Bereits 2018 wurde bei ihr eine idiopathische Lungenfibrose diagnostiziert, seither war ihr Gesundheitszustand immer wieder Thema in der Öffentlichkeit.

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit Tjessem Høiby am ersten Tag des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026

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