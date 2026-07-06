Whoopi Goldberg durch Vulkanausbruch in Italien festgehalten

Eigentlich hätte Whoopi Goldberg (70) am Montag wieder in der US-Talkshow "The View" sitzen sollen – doch stattdessen hielt sie ein Vulkanausbruch in Italien fest. Während eines Urlaubsaufenthalts auf Sizilien begann der Ätna zu brodeln, woraufhin alle Flughäfen in der Region geschlossen wurden. Die Schauspielerin saß in ihrem Hotelzimmer mit Meeresblick fest und hatte damit keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zurück in die USA zu reisen, wie People berichtet. Statt persönlich auf dem Sendungssofa Platz zu nehmen, meldete sie sich kurzerhand per Video direkt vom Hotelbalkon bei ihrer Show.

"Ich bin gerade auf Sizilien, und der Ätna, einer unserer aktiven Vulkane hier in Italien, hat heute beschlossen loszulegen", erklärte Whoopi in dem Clip, den "The View" dann im Programm ausstrahlte. Sie habe den Großteil des Tages damit verbracht, einen Weg zurück in die USA zu finden – vergeblich. "Ich werde zurückkommen, so schnell ich kann", versprach sie und scherzte: "Ich glaube, meine Geschichte schlägt alle anderen Urlaubsgeschichten! Ein Vulkan hat meine Hausaufgaben gefressen!" Im Studio übernahm in der Zwischenzeit Kollegin Joy Behar, die normalerweise montags frei hat, ihren Platz am Tisch – gemeinsam mit Sunny Hostin, Alyssa Farah Griffin und Schauspielerin Michelle Buteau, die eigentlich nur als Gast eingeladen war und spontan als temporäre Mitmoderatorin einsprang.

Whoopi moderiert "The View" bereits seit dem Jahr 2007 und ist eines der bekanntesten Gesichter der Sendung, die auf dem US-Sender ABC läuft. Die Schauspielerin, deren Leben nun verfilmt wird, gewann 1991 für ihre Rolle in "Ghost" einen Oscar als beste Nebendarstellerin und gehört damit zu den wenigen Künstlerinnen, die einen EGOT-Titel tragen – also Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben. Übrigens war Whoopi laut dem Portal nicht die einzige Abwesende an jenem Montag: Auch Sara Haines fehlte wegen Sturmschäden an ihrem Zuhause, und Ana Navarro war aufgrund schlechten Wetters in Miami gestrandet.

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Getty Images Whoopi Goldberg beim Tribeca Festival in New York, Juni 2026

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Getty Images Joy Behar bei der Premiere von "Barbara Walters Tell Me Everything" beim Tribeca Festival, Juni 2025

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Getty Images Whoopi Goldberg, 2023