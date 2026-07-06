Ariana Grande beim Einkauf mit Ex Ricky Alvarez gesichtet

Ariana Grande (33) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Die Sängerin wurde vergangenes Wochenende gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Ricky Alvarez (34) beim Einkaufen gesichtet, wie Fotos zeigen, die Page Six jetzt veröffentlichte. Paparazzi knipsten die beiden, als sie einen Whole-Foods-Supermarkt in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida verließen und mehrere Einkaufstüten zu ihrem Auto trugen. Die 33-Jährige trug Jeans, Hoodie und einen lässigen Dutt, Ricky setzte auf dunkle Jeans, ein weißes Hemd, Sneakers und eine schwarze Baseballkappe. Wie das Portal berichtet, wirkten die beiden dabei entspannt und vertraut. Ein Statement von Arianas Sprecher zu dem gemeinsamen Ausflug gibt es bislang nicht.

Der Einkaufsbummel ist nicht das erste Wiedersehen der beiden in den vergangenen Wochen. Schon im Juni wurden Ariana und Ricky beim gemeinsamen Restaurantbesuch in Texas fotografiert. In derselben Zeit wurde bekannt, dass sich die Musikerin von ihrem Freund Ethan Slater (34) getrennt hat. Gegenüber TMZ betonte jedoch ein Insider, zwischen Ariana und Ricky laufe aktuell nichts Romantisches: Die beiden sollen einfach nur befreundet sein. Dass sie weiterhin gut miteinander können, zeigte sich auch bei einem Konzert in Austin. Dort änderte die Grammy-Gewinnerin live auf der Bühne die Lyrics ihres Hits "Thank U, Next", in dem ihr Ex ursprünglich nicht ganz so gut wegkam.

Anstelle der ursprünglichen Zeile "Ich schrieb ein paar Songs über Ricky. Heute höre ich sie und lache", sang Ariana in Austin, er halte ihr "immer noch den Rücken frei". In Fanvideos ist zu sehen, wie der Tänzer im Publikum darauf reagiert: Ricky schüttelt strahlend die Hand eines Freundes und wirkt sichtlich stolz. Schon kurz nach Veröffentlichung des Songs hatte Ariana auf Instagram klargestellt, dass die damalige Textzeile liebevoll gemeint war und schrieb an ihren Ex gewandt: "Hahahahaha, sorry, dass ausgerechnet du die schlimmste Zeile erwischt hast, Ricky. War aber wirklich liebevoll gemeint." Nach dem Ende ihrer Beziehung 2016 blieben die beiden in Kontakt und wurden immer wieder mal zusammen gesehen – etwa 2019. Seitdem war die Musikerin unter anderem mit Mac Miller (†26), Pete Davidson (32), ihrem Ex-Mann Dalton Gomez (30) und zuletzt Ethan liiert.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2026

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York