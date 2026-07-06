Teaser: "Off Campus"-Staffel zwei folgt nicht ganz dem Buch

Mika Abdalla (26) macht den Fans von Off Campus jetzt große Hoffnung auf spannende Überraschungen: Die Schauspielerin verriet im Podcast "Hey Jonas" der Jonas Brothers, dass die zweite Staffel der Erfolgsserie auf Prime Video nicht eins zu eins der Buchvorlage folgen wird. Fans von Elle Kennedys Roman "The Score", auf dem die neue Staffel basiert, dürfen sich auf Allies und Deans Liebesgeschichte freuen – doch genauso wie Staffel eins werden auch die neuen Folgen eigene Ideen und kleine Überraschungen mitbringen. "Es gibt einige neue Sachen, ein paar lustige neue kleine Dinge, die wir einbauen", verriet Mika.

Mehr zum Ansatz hinter diesen Änderungen erklärte Co-Showrunnerin Louisa Levy in einem Interview mit Entertainment Tonight. Sie betonte, dass die Serie bewusst mit Erwartungen spielt: "Wir setzen auf das, von dem du glaubst, es zu kennen, und machen es dann ein bisschen anders." Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass der Zeitpunkt von Allies und Deans erster gemeinsamen Nacht verschoben wird – im Buch passiert das später. Auch die Figur Hunter Davenport, die am Ende von Staffel eins eingeführt wurde, soll eine größere Rolle im Serienuniversum spielen. Trotz all der Änderungen verspricht Louisa aber, dass beliebte Buchmomente erhalten bleiben.

Derzeit laufen die Dreharbeiten in Vancouver – laut Louisa ist bisher etwa ein Viertel geschafft. Mika und ihr Kollege Stephen Kalyn (28) stehen in der neuen Staffel als Allie und Dean im Mittelpunkt, während Ella Bright (19) und Belmont Cameli (28) als Hannah und Garrett etwas in den Hintergrund rücken. Wann die neuen Folgen auf Prime Video zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"