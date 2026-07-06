Vater Ralph im Koma: Giulia Siegel teilt emotionale Worte

Rührende Worte zur schweren Zeit ihrer Familie: Giulia Siegel (51) hat sich jetzt auf Instagram zu der aktuellen Situation ihres Vaters Ralph Siegel (80) geäußert. Der Musikproduzent liegt in einer Münchner Klinik im künstlichen Koma, nachdem er wegen einer schweren Lungenentzündung eingeliefert worden war. In ihrer Story schreibt die TV-Bekanntheit: "Die ganze Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater." Trotz der schwierigen Lage klingt in ihren Worten auch Hoffnung durch: "Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage."

Weitere Details über den Gesundheitszustand ihres Vaters teilt Giulia in dem Post nicht mit. Sie macht jedoch deutlich, dass die Familie in dieser belastenden Zeit zusammenhält und bittet gleichzeitig um Privatsphäre. Auch Ralphs Ehefrau Laura teilte den Beitrag auf Social Media. Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Prominenten. Joelina Drews (30) schrieb: "Alles Gute von Herzen für euren Papa. Ich bin in Gedanken bei euch!" Jenny Elvers (54) schickte ein rotes Herz und eine "Umarmung", auch Simone Ballack (50) meldete sich mit einem Herz-Emoji.

Ralph und seine Frau Laura sind seit 2018 miteinander verheiratet. Sie war auch diejenige, die den 80-Jährigen nach dem plötzlichen medizinischen Notfall aus Spanien so schnell wie möglich zurück nach Deutschland brachte und seitdem permanent an seiner Seite ist. Die Familie ist nun im Harlachinger Krankenhaus vereint, das unweit des gemeinsamen Wohnhauses in Grünwald bei München liegt. Schon seit Freitag befinden sich Ralph und seine Liebsten in dieser belastenden Ausnahmesituation, wie oe24 berichtete.

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IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

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Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star

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Getty Images Laura und Ralph Siegel