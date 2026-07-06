Wo Taylor und Travis unter den reichsten Paaren landen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben kürzlich den Bund der Ehe geschlossen und befinden sich nun offenbar auf ihrer XXL-Hochzeitsreise. Die große Feier fand im Madison Square Garden in New York statt, wo rund 1.000 Gäste mit dem Paar anstießen. Unter den prominenten Gästen waren unter anderem Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51), Dakota Johnson (36) und Ed Sheeran (35). Gemeinsam bringt das Paar jedoch nicht nur viel Glamour mit, sondern auch ein beeindruckendes Vermögen von rund 1,8 Milliarden Euro.

Den Löwenanteil davon bringt Taylor mit – laut Forbes beläuft sich ihr Vermögen auf etwa 1,7 Milliarden Euro, was sie zur reichsten Musikerin der Welt macht. Sie hat damit sogar Rihanna (38) überholt, die zuvor mit einem Vermögen von 1,2 Milliarden Euro an der Spitze stand. Ein Großteil von Taylors Reichtum stammt aus der Musikbranche, insbesondere aus ihrer rekordverdächtigen Eras Tour, die von März 2023 bis Dezember 2024 lief und mit über 1,7 Milliarden Euro Einnahmen die umsatzstärkste Konzerttournee aller Zeiten war. Travis steuert dem laut Magazin Hello! rund 79 Millionen Euro bei – neben seinem NFL-Gehalt verdient er auch durch den gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Jason Kelce (38), für den die beiden einen Deal mit Amazons Wondery abgeschlossen haben sollen, der einem Bericht zufolge über 87 Millionen Euro wert ist.

Mit einem kombinierten Vermögen von 1,8 Milliarden Euro zählen Taylor und Travis nach ihrer Hochzeit zu den wohlhabendsten Promipaaren der Welt – doch einige Duos liegen noch vor ihnen. Beyoncé (44) und Jay-Z (56) etwa kommen zusammen auf geschätzte 3,2 Milliarden Euro. An der absoluten Spitze stehen Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56), die im vergangenen Juni in Venedig geheiratet hatten: Allein Jeffs Vermögen wird auf rund 197 Milliarden Euro geschätzt. Ebenfalls in der Liga der Superreichen bewegen sich Salma Hayek (59) und ihr Ehemann François-Henri Pinault (64), dessen Vermögen auf etwa 6,1 Milliarden Euro geschätzt wird.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026