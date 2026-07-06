Pizza-Alibi geplatzt? Andrew Mountbatten-Windsor unter Druck

Andrew Mountbatten-Windsors (66) wohl berühmtestes Alibi gerät erneut in den Fokus. Wie jetzt bekannt wurde, ließ die Restaurantkette Pizza Express seine Aussage aus dem berüchtigten BBC-Newsnight-Interview von 2019 sogar intern überprüfen. Damals hatte der ehemalige Royal erklärt, er habe am 10. März 2001 seine Tochter Beatrice (37) zu einer Geburtstagsparty in eine Filiale im englischen Woking begleitet – und könne deshalb nicht zur gleichen Zeit in London gewesen sein, wo Virginia Giuffre (†41) später schwere Vorwürfe gegen ihn erhob.

Nach Angaben der BBC hielt das Management von Pizza Express den Fall für so bedeutsam, dass eine interne Untersuchung eingeleitet wurde. Mitarbeiter sichteten Archivunterlagen und versuchten, ehemalige Angestellte sowie Verantwortliche der damaligen Filiale ausfindig zu machen. Selbst der Filialleiter aus dem Jahr 2001 sollte befragt werden – doch dieser arbeitete längst nicht mehr für das Unternehmen und war nicht erreichbar. Das Ergebnis der Nachforschungen fiel ernüchternd aus: Pizza Express fand keinerlei Belege dafür, dass Andrew tatsächlich in der Filiale gewesen war. Gleichzeitig konnten die Verantwortlichen aber auch nicht nachweisen, dass sein Besuch nie stattgefunden hatte. Auch umfangreiche Recherchen der BBC brachten keine Zeugen hervor, die sich an den damaligen Prinzen in dem Restaurant erinnern konnten. Damit bleibt sein viel diskutiertes Alibi bis heute ungeklärt.

Besonders brisant ist der Hintergrund: Virginia Giuffre hatte erklärt, sie habe Andrew am 10. März 2001 nach einem Abend im Londoner Nachtclub Tramp und einem Aufenthalt im Haus von Ghislaine Maxwell (64) getroffen. Sie war damals 17 Jahre alt und warf ihm später sexuellen Missbrauch vor. Andrew hat die Anschuldigungen stets entschieden zurückgewiesen und betont, sich an eine Begegnung mit Giuffre nicht erinnern zu können. Sein Pizza-Express-Alibi entwickelte sich jedoch zu einem der bekanntesten und meistdiskutierten Momente des Interviews – ebenso wie seine damalige Behauptung, aufgrund einer medizinischen Besonderheit nicht schwitzen zu können.

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Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

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© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"