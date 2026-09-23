"Love Island VIP"-Romanze: Eva bleibt bei Jannik vorsichtig

Eva Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) sind sich schon beim Love Island VIP-Auftakt auffallend nah gekommen. Vor den Augen der anderen Kandidaten kuscheln die beiden miteinander und tauschen Küsschen aus. Beide gehen von Anfang an offen miteinander um und zeigen eine deutliche Verbindung. Trotzdem ist Eva noch nicht so weit, ihrem Mitstreiter uneingeschränkt zu vertrauen. Die Reality-TV-Bekanntheit lässt ihre emotionale Mauer zwar Stück für Stück fallen, betont aber gleichzeitig, dass sie sich eigentlich gar nicht als Kandidatin für eine Datingshow sieht. Aus Sorge, von Jannik enttäuscht zu werden, bleibt sie bei der aufkeimenden Romanze lieber vorsichtig. Einige Mitbewohner in der Villa haben unterdessen einen ganz anderen Verdacht: Sie mutmaßen, dass das Duo sein Verhältnis schon vor dem Einzug abgesprochen haben könnte. Henna überlegt: "Das sind halt beides Profis. Ich glaube nicht, dass ich den beiden abkaufe, dass sie davor noch nie was hatten."

Auch Marla Slengard reagiert skeptisch auf das schnelle Liebesglück: "Für mich so unfassbar random. Das kann doch nicht immer alles fake sein, oder? Kann es auch echt sein?" Henna ist zwar misstrauisch, räumt aber ein, dass Evas Gefühle glaubwürdig scheinen: "Ich finde aber, dass es echt wirkt. Als sie davon gesprochen hat, wie sie sich geküsst haben, da haben ihre Augen geleuchtet." Im Einzelinterview erklärt Henna zudem, wer den Verdacht einer Fake-Romanze überhaupt ins Rollen gebracht haben soll: "Tim hat es in den Raum geworfen und seitdem habe ich das Gefühl, dass sich Eva und Jannik davor abgesprochen haben."

Der frühere Der Promihof-Teilnehmer gönnt dem Duo die aufkeimenden Gefühle, verweist aber auf ein interessantes Detail aus der gemeinsamen Vergangenheit. "Die kannten sich davor schon. Das wirkt mir alles zu glatt. Die wollen hier einfach durchmarschieren bis zum Ende. Das ist meine Einschätzung. Die sind beide nicht dumm, die haben Reality schon durchgespielt", beschwert sich Tim gegenüber seinen Mitkandidaten. Jannik bekommt davon nichts mit. Er schwärmt im Einzelinterview in den höchsten Tönen: "Ich hätte niemals gedacht, dass Eva und ich hier aufeinandertreffen und dann so schnell matchen." Von den Gefühlen zwischen ihnen ist der Realitystar trotz Evas Zurückhaltung überzeugt: "Eva und ich sind schon ein Match. Man merkt schon, dass die Connection da ist." Eva meint wiederum: "Ich hätte nicht gedacht, dass er Interesse an mir hat."

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou in "Love Island VIP"