Kein "Betreuer": Max Suhr klärt über Claudias Fehlen auf

Olivia Jones (56) schmeißt regelmäßig eine der angesagtesten Partys – und Claudia Obert (64) dabei eigentlich nie wegzudenken. Doch bei der jüngsten Sommerparty der Hamburger Dragqueen war die Unternehmerin abwesend. Stattdessen erschien nur ihr Partner Max Suhr (28) solo zum Event. Gegenüber dem Berliner Kurier erklärte er, warum Claudia diesmal fehlte: "Die musste in den Urlaub fliegen und ist jetzt ein paar Tage weg." Ein Betreuer für seine Freundin wolle er dabei nicht sein: "Ich habe ja auch Sachen zu tun und muss arbeiten. Ich kann ja nicht nur für sie den Betreuer spielen. Wir sind immer noch zwei verschiedene Menschen und nicht zusammengewachsen. Deswegen kann man ja auch mal was alleine machen."

Damit Claudia auch ohne Max gut durch ihren Urlaub kommt, reist sie offenbar nicht ganz alleine. "Sie hat eine Assistentin mitgenommen", so der Hamburger. Fans hatten sich zuletzt vermehrt Sorgen um die Unternehmerin gemacht, nachdem sie bei TV-Auftritten als fahrig und verwirrt wahrgenommen worden war. Max gibt jedoch Entwarnung: "Nein, man muss sich keine Sorgen machen. Sie ist ein Vollprofi und weiß genau, was funktioniert. Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Ich habe alles im Blick."

Claudia und Max sind seit ihrem Liebes-Outing im Jahr 2022 ein Paar – und führen ihre Beziehung nach ihren ganz eigenen Regeln. Monogamie lehnt Claudia nach eigenen Angaben ab, auch einen gemeinsamen Haushalt führen die beiden nicht. Kennengelernt haben sie sich übrigens ausgerechnet in einem Club von Olivias – weshalb das Fehlen der Unternehmerin bei deren Party nun besonders ins Auge fiel. Claudia stellt ihren Partner zudem gerne als ihren "Assistenten" oder "Sekretär" vor, was für beide nach eigenen Aussagen vollkommen normal ist.

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Imago Max Suhr und Claudia Obert bei der Premiere von "Horst Schlämmer sucht das Glück" im Cinemaxx Dammtor, Hamburg

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Imago Max Suhr, Juli 2026

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ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024