So halten Claudia Obert (64) und Max (27) ihre Liebe frisch

Claudia Obert (64) und Max Suhr (27) sind seit rund vier Jahren ein Paar – und das wollen sie noch eine ganze Weile bleiben. Bei der Premiere von "Master of the Universe" in Berlin sprach Max jetzt mit Promiflash über das Liebesgeheimnis der beiden. Für ihn ist die Beziehungsdauer schon für sich genommen eine Besonderheit: "Wir sind schon seit vier Jahren zusammen – gerade für Realitystars ist das wie ein Ritterschlag. Das schaffen die wenigsten."

Der Unternehmer machte dabei auch deutlich, warum es in der Reality-TV-Welt so häufig nicht für die große Liebe reicht. "Nach einem Format geht es direkt weiter zu 'Prominent getrennt'. Und dann kommt schon der nächste Partner – das empfehle ich nicht für die große Liebe", erklärte er. Was er stattdessen empfiehlt? Gemeinsames Lachen. "Es bringt nichts, wenn einer einen anderen Humor hat", betonte Max im Promiflash-Interview.

Das Paar führt seine Beziehung ohnehin auf seine ganz eigene Art und Weise. So wohnen Claudia und Max in getrennten Wohnungen – und das bewusst. Wie Max zuletzt im Podcast "Sendezeit – Shameless Edition" erklärte, schläft er nie bei seiner Partnerin: "Nee, wir wohnen nicht zusammen. Das wollen wir nicht." Auch gemeinsame Sofa-Abende vor dem Fernseher? Fehlanzeige. Max sagte: "Abends bin ich wieder zu Hause." Und Fernsehen schaue er sowieso nicht, auch nicht mit Claudia. Seine Begründung: "Da haben wir Besseres zu tun."

Anzeige Anzeige

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024

Anzeige Anzeige

Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Steffen Z. Wolff Claudia Obert, Sebastian Puffpaff und Max Suhr bei "TV total – Aber mit Gast" 2024