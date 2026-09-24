Die Eltern von Hayden Panettiere streiten um ihre Ohrringe

Knapp sechs Wochen nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) gibt es Streit um den persönlichen Nachlass der Schauspielerin. Wie aus einem Bericht des Gerichtsmediziners hervorgeht, der TMZ vorliegt, konnten sich ihre geschiedenen Eltern Skip Panettiere und Lesley Vogel (70) nicht darauf verständigen, wer die Ohrringe ihrer Tochter bekommen soll. Nach Haydens Tod am 16. August in Greenville, South Carolina, wurden mehrere Ohrstecker von ihrem Körper abgenommen. Anschließend wurde der Schmuck in einem versiegelten, lilafarbenen Plastikbeutel verwahrt und einem leitenden Deputy übergeben. Dort bleiben die Schmuckstücke nun auch erst einmal: Ausgehändigt werden sie laut dem Dokument erst dann, wenn Skip und Lesley eine gemeinsame Regelung gefunden haben. Bis dahin liegen die Ohrringe unter Verschluss bei den Behörden.

Aus dem Bericht geht hervor, dass für das weitere Vorgehen klare Regeln gelten. "Beide Parteien wurden darüber informiert, dass die persönlichen Gegenstände der Verstorbenen erst freigegeben werden, wenn sie eine Einigung erzielt haben", heißt es in dem Papier, aus dem TMZ zitiert. Die Schauspielerin war an einer versehentlichen Überdosis gestorben. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden in ihrem Körper unter anderem die Wirkstoffe Fentanyl, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin nachgewiesen. In ihrer unmittelbaren Umgebung sollen sich außerdem gepresste Tabletten mit Fentanyl befunden haben. Gefunden wurde Hayden von ihrem Freund Brian Hickerson und dessen Bruder Zach. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits regungslos und blau angelaufen. Die beiden verabreichten ihr Narcan und alarmierten den Notruf – retten konnten die Einsatzkräfte die Schauspielerin jedoch nicht mehr.

Skip und Lesley hatten sich bereits 2008 getrennt. Das Scheidungsverfahren begann im Jahr 2012 und wurde vier Jahre später, im Jahr 2016, abgeschlossen. An der Beerdigung ihrer Tochter nahm Skip teil, Lesley hingegen nicht. Personen aus ihrem Umfeld erklärten gegenüber TMZ, sie sei eingeladen gewesen, habe wegen eines familiären Notfalls aber nicht kommen können. Auch rund um andere Besitztümer Haydens hatte es zuvor schon Spannungen gegeben. Gegenüber The New York Times warf Lesley, die ihre Tochter früh auf den Hollywoodalltag drillte, Brian vor, bereits vor dem Tod der Schauspielerin unter anderem eine alte Gitarre verpfändet und weitere Gegenstände verkauft zu haben. Hayden habe zudem eigene Sachen in einem Lagerraum ihres Freundes entdeckt und darauf fassungslos reagiert, schilderte ihre Mutter. Wie eine anonyme Quelle der Zeitung bestätigt hat, soll Brian mehrere Besitztümer der Schauspielerin verkauft haben.

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Getty Images Hayden Panettiere beim "Heroes 2"-Fototermin im 30 St Mary's Axe in London, 30. August 2007

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Getty Images Hayden Panettiere mit ihrer Mutter Lesley Vogel

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