Wegen Schmerzen: Angelina Kirsch plant nun doch Lipödem-OP

Angelina Kirsch (38) hat eine Entscheidung getroffen, die sie lange vor sich hergeschoben hat: Das Model und die Moderatorin will ihr Lipödem nun doch operieren lassen. Trotz konservativer Behandlungen plagen sie weiterhin Schmerzen und ein belastendes Schweregefühl in Beinen und Armen. Sie teilte diesen Schritt nun via Instagram mit ihrer Community, um sie auch auf diesem sehr persönlichen Weg auf dem Laufenden zu halten. "Nach einem langen Weg voller Abwägen, Tränen und dem ständigen Kampf gegen Schmerzen und das Schweregefühl in Beinen und Armen habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen: Ich lasse mich operieren", erklärte Angelina in ihrem Video. Für sie ist es der nächste große Schritt im Umgang mit ihrer Erkrankung – einer Erkrankung, über die sie bereits seit geraumer Zeit offen spricht. Ihre Entscheidung sei ihr allerdings alles andere als leicht gefallen ...

Die bislang angewandten konservativen Maßnahmen zeigten durchaus Wirkung. Laut Angelina haben sie ihre Schmerzen reduziert und ihr mehr Kontrolle über den eigenen Körper ermöglicht. Doch diese Verbesserung reicht ihr inzwischen nicht mehr aus. Ihr Ziel ist ein Alltag ganz ohne Beschwerden: "Ich wünsche mir so sehr ein Leben, in dem die Schmerzen komplett der Vergangenheit angehören. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem sich meine Beine und Arme leicht anfühlen und die Last von meinem Körper fällt", schilderte die Moderatorin. Mit Blick auf den bevorstehenden Eingriff empfindet sie jedoch nicht nur Vorfreude. Sie selbst beschreibt den Schritt als enorm, ist aber zugleich überzeugt, dass er die richtige Entscheidung ist. Den weiteren Verlauf wolle sie transparent dokumentieren und dabei nicht nur ihre Zuversicht, sondern auch ihre Fragen und Ängste zeigen – und aufklären.

Noch vor rund elf Wochen hatte das Model eine ganz andere Haltung vertreten. Damals erklärte Angelina öffentlich, dass eine Operation für sie zu diesem Zeitpunkt nicht infrage komme. Sie fürchtete sich vor dem Eingriff und sorgte sich außerdem, dass die Lipödem-Beschwerden danach zurückkehren könnten. Auch der Umstand, dass die Krankenkassen die Kosten für eine Liposuktion grundsätzlich übernehmen sollen, konnte ihre damaligen Bedenken nicht ausräumen. Nach weiteren Überlegungen und aufgrund der anhaltenden Schmerzen hat sie sich nun anders entschieden. Auf ihren Kanälen gibt Angelina ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben und berichtet dabei unter anderem über ihre Erkrankung und persönliche Meilensteine. Seit Dezember ist sie mit ihrem Partner Daniel verheiratet.

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Imago Angelina Kirsch, Moderatorin

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Getty Images Angelina Kirsch, Model

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Imago Angelina Kirsch mit ihrem Partner Daniel, November 2025