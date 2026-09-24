"The Masked Singer": Wer steckte hinter Hippo Jones & Perla?

Doppeltes Masken-Aus bei The Masked Singer: In der zweiten Folge der 13. Staffel mussten gleich zwei Kandidaten ihr Geheimnis lüften. Vor Moderator Matthias Opdenhövel (56), dem Rateteam und dem Studiopublikum nahmen Hippo Jones und Perla ihre Kostüme ab. Unter dem Nilpferd steckte nämlich Schlagerstar und Moderator Stefan Mross (50), während sich hinter Perla DSDS-Gewinner und Ex-Dschungelkönig Prince Damien (35) verbarg. Verona Pooth (58), Chris Tall (35) und Rategast Michi Beck (58) hatten zuvor weder bei dem einen noch bei dem anderen ins Schwarze getroffen. Ihre Tippzettel dürften nach dieser Ausgabe also reichlich zerknittert gewesen sein. Für zwei andere Masken verlief der Abend erfolgreicher: Sie konnten sich gegen die Konkurrenz behaupten und zogen direkt ins Halbfinale ein.

Hippo Jones hatte sich mit einem Medley im Stil von "Pulp Fiction" auf die Bühne gewagt. "Stabil wie Vincent Vega, diese Stimme", kommentierte Matthias den Auftritt. Chris meinte, einen süddeutschen oder österreichischen Einschlag herauszuhören, Michi fühlte sich sogar an Arnold Schwarzenegger (79) erinnert. Zwischen DJ Ötzi (55), Max Moor, Sascha Huber (34) und Alexander Kumptner (43) war beim Raten so ziemlich alles dabei – nur nicht der Richtige. Als Stefan aus dem Kostüm stieg, war Verona fassungslos: "Was? Das gibt's doch gar nicht!" Der Musiker selbst nahm seine ungewohnte Aufgabe mit Humor: "Ich Bayer muss Englisch singen. Leck mich fett!" Perla wiederum überraschte mit einer männlichen Stimme und Whitney Houstons (†48) "I Have Nothing", wofür es lautstarken Applaus gab. Michi lobte besonders die langen, anspruchsvollen Töne. Verona tippte auf Conchita Wurst (37), Chris zögerlich auf Alexander Klaws (43). Nach seiner Enthüllung bedankte sich Prince Damien lachend: "Ihr wart echt großartig."

Schon zum Staffelauftakt hatte es zwei bekannte Gesichter erwischt. Tanzprofi Isabel Edvardsson (44) hatte als modebewusste Hündin Emily Wau Madonnas (68) "Material Girl" zum Besten gegeben und musste nach dem ersten Voting die Segel streichen. Schlagersänger Ben Zucker (43) steckte im Luftpolsterfolien-Kostüm Bubble und überstand zunächst eine Runde – doch auch für ihn hieß es später: Maske ab vor Matthias, dem Rateteam und dem Studiopublikum. Zwei weitere Figuren konnten sich in der Auftaktfolge dagegen frühzeitig ein Ticket für die nächste entscheidende Runde sichern: Prof. Dr. Dr. Schweinstein und Fuchsmotte Momo setzten sich gegen ihre Konkurrenten durch und zogen ebenfalls direkt ins Halbfinale ein.

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ProSieben Chris Tall, Verona Pooth und Michi Beck als Jury in "The Masked Singer"

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ProSieben Stefan Mross als "Hippo Jones" in "The Masked Singer", 2026

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ProSieben Prince Damien als "Perla" bei "The Masked Singer", 2026