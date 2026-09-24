Kate bezaubert bei "Digger"-Premiere in Dianas Ohrringen

Prinzessin Kate (44) hat am Dienstagabend in London für einen glamourösen Auftritt gesorgt. Gemeinsam mit Prinz William (44) erschien sie zur Weltpremiere von Tom Cruises (64) neuem Film "Digger" auf dem prominent besetzten roten Teppich. Die Prinzessin trug dabei eine fließende Robe aus violettem Seidenchiffon von Jenny Packham und zog damit alle Blicke auf sich. Der eigentliche Hingucker hing allerdings an ihren Ohren: Die Prinzessin trug die Diamant- und Perlenohrringe ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36), berichtet Express. Dazu kombinierte sie eine auffällige Amethyst-Halskette, die einst der Queen Mum (†101) gehörte – Familiengeschichte zum Anziehen sozusagen. Auch das Wiedersehen mit dem Hauptdarsteller verlief alles andere als steif: Tom Cruise begrüßte Kate mit Küsschen auf beide Wangen und geleitete sie später fürsorglich die Stufen zum Kinosaal hinunter.

Kates bodenlanges Kleid stammt aus der Herbst-/Winterkollektion 2016 von Jenny Packham. Dazu trug sie eine bordeauxrote Samtclutch sowie farblich passende Samtpumps von Jimmy Choo. Die sogenannten Collingwood-Ohrhänger mit Diamanten und Perlen hatte Diana vor ihrer Hochzeit mit dem heutigen König Charles (77) im Jahr 1981 geschenkt bekommen. Mit ihrer Wahl würdigte die Prinzessin also die Mutter ihres Mannes. Mindestens genauso geschichtsträchtig ist die Halskette aus Amethysten, Diamanten und Saatperlen, in deren Zentrum ein großer herzförmiger Amethyst sitzt. Queen Alexandra hatte das Schmuckstück 1923 der späteren Queen Mum zur Hochzeit mit dem späteren König George VI. überreicht. Auch Königin Camilla (79) trug die Kette bereits in der Öffentlichkeit – und zwar passenderweise bei der royalen Weltpremiere von "Skyfall" im Oktober 2012 in der Londoner Royal Albert Hall.

Der Hollywoodstar und das Prinzenpaar sind einander längst nicht mehr fremd: Kate und William hatten Tom im Mai 2022 bei der britischen Premiere von "Top Gun: Maverick" getroffen, außerdem kamen der Schauspieler und der Prinz bei einer Veranstaltung zugunsten der London Air Ambulance zusammen. Entsprechend euphorisch zeigte sich Tom noch vor der Ankunft des Paares: "Ich liebe sie einfach. Sie sind wunderbare Menschen, und ich habe großen Respekt vor ihnen." Über den Prinzen sagte er außerdem: "Wir haben viel gemeinsam. Wir lieben beide England, und wir sind beide Flieger. Wir lieben beide das Fliegen." Auf dem Weg in den Kinosaal reichte Tom der Prinzessin dann seine Hand und half ihr, die Stufen hinunterzugehen, während William direkt daneben ging. Fotos und Videos zeigen die beiden dabei bestens gelaunt. Die satirische schwarze Komödie "Digger" handelt von einem reichen Ölunternehmer, der eine Umweltkatastrophe verursacht und sich danach als einziger möglicher Retter der Welt inszenieren will.

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" in London

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William besuchen die Royal Film Performance der "Digger"-Premiere in Leicester Square Gardens